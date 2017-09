Kotkan Kuvataidepäivän tärkeitä kysymyksiä: Minkälaista taidetta haluat nähdä Kotkassa ja minkälaisista asioista haluat olla tai olet ylpeä?

Kuva: Kimmo Seppälä

Kotkan kaupunki on päivittämässä kuvataideohjelmaansa. Päivitystyöhön liittyen järjestettiin perjantaina Merikeskus Vellamossa ensimmäinen Kuvataidepäivä.

— Päivän aiheena on kuvataide ja paikallisuus. Haluamme kuulla, miten kuvataiteen tilaa voitaisiin parantaa Kotkassa. Haluamme, että ihmiset kertovat meille, minkälaista taidetta he haluavat nähdä Kotkassa ja minkälaisista asioista ihmiset haluavat olla tai ovat ylpeitä, alusti Kotkan kaupungin kulttuurijohtaja Antti Karjalainen.

Taidemuseosta puhuttiin jo 1970-luvulla

Ensimmäinen tapahtumassa esiintynyt puhuja oli Kotkan entinen kulttuurijohtaja Laura Päiviö-Häkämies. Hän on tutkinut kunnallispolitiikan merkitystä kaupungin kulttuuri- ja taidepolitiikan linjaajana ja hänen keräämänsä aineisto ulottuu 1870-luvulta 1980-luvulle.

Kotkalaisten taiteilijoiden kaipaamasta taidemuseosta puhuttiin jo 1970-luvulla.

— Merimuseota puuhattiin kaupunkiin jo 1960-luvulla ja 1980-luvun alussa taidemuseo nähtiin luontevana jatkeena Galleria Uusikuvalle. Vuonna 1981 Kotkan pääkirjastossa järjestettiin 24 näyttelyä.

Taidebussi toisi taiteen lähelle

Kuvataideohjelman päivittäimisessä on Päiviö-Häkämiehen mielestä tärkeää se, että asukkaat saavat kertoa mielipiteensä.

— Kotkassa on jo paljon hienoja asioita. Merikeskus Vellamo on upea paikka. Veistospromenadi on upea satsaus kuvataiteeseen, samoin Repin-instituutti ja pop up -taiteen näyttelyt. Myös Kyminlinna ja Ankkuri tarjoavat mahdollisuuden kehittää kuvataide- ja kulttuuritoimintaa.

Päiviö-Häkämies heitti ilmoille myös yhden omista ideoistaan.

— Jossakin on käytössä päiväkotibusseja. Miksei voisi olla myös kuvataidebusseja, jotka toisivat taiteen lähelle ihmisiä.

Kirjasto ei täytä näyttelytilatarpeita

Päiviö-Häkämiehen puheenvuoron jälkeen yleisö sai kommentoida tilannetta.

— Kuvataiteilijan elämässä peruskauraa ovat yksityisnäyttelyt. Niitä ei tässä kaupungissa ole. Täällä ei ole tiloja sellaisia varten. Vellamo on hieno, mutta tässä kaupungissa pitäisi olla tila yksityisnäyttelyitä varten, totesi kuvanveistäjä Olli Mantere.

Leena-Riitta Salminen totesi, että pääkirjaston näyttelytilat eivät täytä kaupungin näyttelytilatarpeita.

— Kirjasto on Kotkan ainoa kaupungin tarjoama tila. Siellä on esillä paljon ja kaikenlaista taidetta. Harrastajienkin pitää tietysti saada työnsä esille, mutta pitäisi katsoa, mitä kaupungin ainoassa näyttelytilassa on esillä. Kirjaston tilat eivät ole parhaat mahdolliset näyttelyjä varten ja Karhulan kirjastossa tilat ovat vielä vaatimattomammat.

Kulttuurijohtaja Karjalainen halusi tietää onko kaupungin tehtävä tarjota näyttelytilat.

— Onko se kaupungin tehtävä, jos haluamme profiloitua kuvataidekaupunkina? Ihmisten mielestä tiloja tarvitaan lisää. Juuri tällaisista asioista pitää keskustella.