Pitkäaikaistyöttömällä ei aina ole elämänhallinnan ongelmia, vanhaa työtä ei vain enää ole

Kuva: Olli-Pekka Härmä

Kotkassa järjestettiin viime vuoden syksynä ja tämän vuoden keväänä tapaamisia osana We All -tutkimushanketta. We All -hankkeen tarkoituksena on tutkia työelämän tasa-arvoa.

Kotkassa keskityttiin ikään ja alueelliseen tasa-arvoon, joten avoimiin ryhmiin kutsuttiin avoimesti kaikki yli 50-vuotiaat työttömät työnhakijat. Tapaamisilla oli työttömille käytännön arvoa, esimerkiksi CV-klinikan muodossa, mutta niiden ohella tehtiin akateemista tutkimusta.

Postdoc-tutkija Tytti Steel kertoo, että aineiston analyysi on vasta alussa. Esiin on noussut tärkeitä asioita, kuten huomio siitä, ettei yli 50-vuotiaiden työnhakijoiden ryhmä ei ole yhtenäinen.

— Pitkäaikaistyöttömällä ei välttämättä ole muita elämänhallinnan ongelmia. Taustalla ei aina ole mielenterveys- tai alkoholiongelmia. Monet olivat työttömiä sen takia, ettei vanhaa työtä enää ole.

Steel oli myös jossain määrin yllättynyt siitä, miten vaikeaksi työttömät kokivat suhteensa TE-toimistoon.

— Monet kokivat, että heitä nöyryytetään. TE-toimistoissakaan kaikki eivät aina ymmärtäneet, että työttömät elävät kädestä suuhun. He eivät voi odottaa pitkään lausuntoja siitä, voiko osa-aikaista työtä ottaa vastaan tai miten se vaikuttaa heidän työttömyysturvaansa.

We All -hankkeen tutkimusteemoja ovat muuttuvat hoivavastuut ja työ-perhesuhteet, sosiaalinen ja inhimillinen kestävyys työorganisaatioissa sekä moninaisten ihmisten pääsy työelämään. Hankkeessa ovat mukana Helsingin yliopisto, Hanken Svenska handelshögskolan sekä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu.