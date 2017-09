Kotkalaiset Sofia Virtanen ja Hilkka Kyläkorpi tekivät yhdessä kirjan ja valokuvanäyttelyn autiotaloista

Kuva: Raimo Eerola

Kotkalaisen valokuvaajan Sofia Virtasen matka autiotalojen maailmaan alkoi Hallan sahan autioituneelta asuinalueelta vuonna 2006 ja on siitä jatkunut muualle Kotkan ja Kymenlaakson alueelle sekä ympäri Suomea. Lähes sata taloa on jo kuvattuna.

— Taloissa on sitä jotakin. Niiden kuvaaminen on voimauttavaakin. Kun menee autiotaloon, menee ihan omaan maailmaansa. On paikkoja, joissa olen käynyt useita kertoja eri vuodenaikoina. Lähellä sijaitseviin taloihin on ollut helpompi mennä uudelleen.

Nykyisin jo eläköitynyt äidinkielenopettaja Hilkka Kyläkorpi lähti mukaan projektiin vuonna 2009. Naisilla syntyi halu kertoa muillekin, miten maaginen on hylättyjen talojen maailma.

— Oli jännittävää käydä taloissa Sofian kanssa. Täytyy kyllä sanoa, että jos tätä projektia ei olisi ollut, en olisi niissä muuten vieraillut, hymyilee Kyläkorpi.

Autiotalot kirjaksi ja näyttelyksi

Virtasen ja Kyläkorven kirja Huvikumpuja julkistettiin tiistaina ja se sisältää Virtasen ottamia valokuvia sekä Kyläkorven tarinoita ja runoja autiotaloista.

— Talot itse kertovat monet tarinoista. Ne kertovat niiden seinien sisällä eletystä elämästä, iloisista ja surullisista hetkistä myös katkeruudesta. Sain inspiraation Sofian ottamista kuvista ja niiden yksityiskohdista, kuvailee Kyläkorpi.

Kun kirjan julkaisu omakustanteena vihdoin toteutui, Virtanen ja Kyläkorpi halusivat laajentaa projektiaan valokuvanäyttelyllä sekä marraskuussa tehtävällä kiertueella Kotkan ja Haminan hoivakoteihin.

— Nyt Vanhat kunniaan -projektimme on osa Suomen itsenä̈isyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017. Kiertueella näytämme kirjan kuvia, esitämme sen tekstejä sekä laulamme nostalgisia muistoihin, kotiin ja isänmaahan liittyviä yhteislauluja. Olemme myös saaneet runsaasti sponsoreita, joiden tuella lahjoitamme näyttelyn valokuvat sekä kirjoja vierailukohteisiin, kertoo Kyläkorpi.