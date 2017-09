Kotkan Itärannassa mökkeily on jatkunut entiseen malliin

Kuva: Sari Tauru

Kymen Sanomat sai uutisvinkin Kotkan Itärantaa koskien.

— Kotkan Itärannalle tehtiin aikanaan kaava, jolloin oli kovaa keskustelua "vapaista rannoista". Alueella on Ahlströmin vuokratontteja sekä Itärannan saunoja pari kappaletta. Vuokratontit ovat varsinkin eläimille vaarallisten piikkilankojen ympäröimiä, eli se siitä vapaudesta kävellä rannoilla, aiheesta närkästynyt kirjoittaja kommentoi.

— Havaintoni mukaan toisen saunan edessä on isot plakaatit yksityisalueesta, vaikka näin tuskin on. Eli tuolla hienolla virkistysalue on omavaltaisesti omittu ja muutaman henkilön toimesta tulkittu lakia törkeästi. Tällä tavoin on rajoitettu kaikkien muiden mahdollisuus nauttia rannoista, kommentoi nimitön kirjoittaja.

Hän toivoo, että toimitus tekisi aiheesta jutun.

Havainnointiaamuna vettä sataa kuin rajusti. Kun sade laantuu, Itärannan näkymä avautuu.

Puita on selvästikin kaadettu parisen vuotta sitten, sillä oksia on vielä maatumatta. Mutta se ei haittaa, sillä kankaat ovat puolukoista punaiset ja Äijänniemen hiekkatie on rajusti kuoppainen. Tiellä tulee vastaan muutama reippaan oloinen ulkoileva pariskunta, ja kytkettynä liikkuva koira.

Mökkiläinen Erkki Hänninen seisoo sateen raossa.

— Onhan tuossa alueemme aidan vieressä vielä pätkiä piikkilankaa, mutta tänä vuonna on tehty pätkä kepeätä rima-aitaa sisääntulon molemmin puolin. Mutta ei kai noita aitapätkiä tarkoiteta, Hänninen ihmettelee. Jatkaa, että rautalanka on ollut siinä ainakin 80 vuotta.

Erkki Hännisen ja hänen naapuristonsa itäisen rannan mökit on rakennettu 1930-luvulla.

Tällöin Ahlström jakoi alueen maa-alueita vuokralle toimihenkilöille, jotka rakensivat rannalle kevytrakenteisia mökkejä.

Hänninen perheineen osti mökin 1979 ja on pitänyt sitä kunnossa, ja aluetta hieman perusteellisemmin korjannut esimerkiksi saunan osalta. Mökkiläiset maksavat yhtiölle maasta vuokraa tai tietysti sähkösopimusten kustannukset. Talvikäyttö mökeillä ei ole.

— Harvoin tänne kukaan eksyy. Elämä kesäisin jatkuu samalla kaavalla.

— Lapset kasvavat, lapsenlapset ilmestyvät. Kalastellaan, kohta on muuten silakka-aika, mies toteaa.

Kiistanpoikasia Itärannassa on ollut. Alue kaavoitettiin, sen eri vaiheista oli paljon kiistoja.

— Itärantaan tehtiin asemakaava, joka aloitettiin 2006. Valtuusto hyväksyi kyllä kaavan, mutta valitusten vuoksi hallinto-oikeus kumosi sen 2011. Sen jälkeen omistaja ei ole toistaiseksi halukas aloittamaan asemakaavoitusta uudestaan. Voimassa olevassa yleiskaavassa alue on teollisuusrakennusten korttelialue, kertoo Kotkan asemakaava-arkkitehti Marja Kukkonen.

Erkki Hänninen jatkaa:

— Jos omakotitaloalue olisi tullut, mökit olisivat lähteneet.

Asemakaavan raukeamisen jälkeen Ahlström jatkoi kesämökkiläisten maavuokrasopimuksia aina kahden vuoden jaksoissa.

— Ahlström on nostanut vuokratason kylläkin erittäin korkealle. Mutta ainakin vuosina 2018 ja 2019 sopimukset jatkuvat. Yhtiössä ihmiset vaihtuvat, en edes tiedä, kuka jatkossa meille vuokralaskut lähettää.

Mökkiläiset tietävät, että Itäniemen kärjessä, yhtiön edustusmökin liepeillä, on ollut elokuvakuvauksia. Toiminnasta on ollut ilmoituskyltit tien varressa.

— Silloin sinne ilmestyi myös piikkilankarakenteita. Ehkä tuo lehteen asiaa kritisoineen henkilön kommentit liittyvät tähän, Erkki Hänninen sanoo.

Pari vuotta sitten maanomistajan eli Ahlströmmin toimesta Itärannassa suoritettiin hakkuita. Metsää harvennettiin ja kymmeniä rekkakuormia puuta ajettiin pois.

— Minun mielipiteeni siihen oli se, että puusto sai mahdollisuuden uudistua ja ainakin meidän mökeille tuli lisää valoa, Hänninen katsoo.