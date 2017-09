Jamilahdessa halutaan vanhukset ja opiskelijat saman katon alle

Kuva: Raimo Eerola

Jos suunnitelmat toteutuvat, on haminalaisen Jamilahden kansanopiston asuntolarakennus parin vuoden päästä hyvin erinäköinen kuin nyt. Huoneet on remontoitu, asukkaina on opiskelijoiden lisäksi ikäihmisiä. Rakennuksessa on keittiö ja yhteisiä oleskelutiloja. Päärakennuksessa käydään lounaalla, liikuntasalissa käydään jumpalla. Välillä järjestetään juhlia.

Edellä kerrottu on yksi mahdollinen näkymä tulevaisuuteen. Visiot liittyvät Yhteinen koti maalla -hankkeeseen, jonka tarkoituksena on kehittää senioreiden yhteisöllisen asumisen muotoja. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socomin vetämään hankkeeseen kuuluu kolme pilottikohdetta, Etelä-Kymenlaaksosta mukana on Jamilahti.

— Meillä on asuntolarakennus, joka ei ole täydessä käytössä. Rakennus on tehty vuonna 1986 ja on joka tapauksessa peruskorjauksen tarpeessa. Projektissa selvitetään, voisiko sen muuttaa sopivaksi uudenlaiseen yhteisölliseen asumiseen, opiston rehtori Sanna Gango kertoo.

Suunnittelussa ovat mukana rakennukset omistava Karjalan Evankelinen Seura, Socom, Haminan kaupunki, Työtehoseura, Saimaan ammattikorkeakoulu sekä alueen ikäihmisiä. Kyse ei ole siis kansanopiston omasta projektista.

— Tavoitteena on saada aikaiseksi valmiit, toteuttamiskelpoiset suunnitelmat. Niiden toteuttajaksi tarvitaan sitten rahoitus ja ulkopuolinen toimija.

Vanhukset

turvattomia

Yksi pilotin tärkeimmistä yhteistyökumppaneista on Haminan vanhusneuvosto. Puheenjohtaja Ari Lekander uskoo yhteisölliselle asumiselle olevan tilausta.

— Varsinkin maaseudulla on paljon vanhuksia, jotka kokevat turvattomuutta. Useimmat eivät kuitenkaan tarvitse raskasta laitoshoitoa. Nyt kehitettävä malli olisi kotona asumisen ja hoivakodin välimuoto.

Asuntolarakennuksessa on tällä hetkellä 22 huonetta ja noin 44 vuodepaikkaa. Kaksi Saimaan ammattikorkeakoulun arkkitehtiopiskelijaa suunnittelee parhaillaan tiloja uusiksi.

— Huoneita varmaankin yhdistellään ainakin osin. Niihin tulisi keittomahdollisuus, lisäksi rakennukseen tulisi yhteinen keittiö. Tarkoituksena olisi luoda koti asujilleen. Tänne voisi muuttaa esimerkiksi pariskuntia, jotka haluisivat jo luopua omasta talostaan, Lekander visioi.

Uudistus palvelisi myös kansanopiston opiskelijoita. Kehitettävä malli voisikin yhdistää nuoret ja ikäihmiset saman katon alle.

— Meillä on esimerkiksi erityisoppilaita, joita tämäntyyppinen palveluasuminen voisi hyödyttää, Gango toteaa.

Tarkoitus

soveltaa muuallakin

Yhteinen koti maalla -hanke alkoi viime lokakuussa ja päättyy vuoden 2018 lopussa. Tarkoituksena on luoda asumisen malleja, joita voi soveltaa jatkossa myös muualla. Jamilahden osalta projekti jatkuu 22. syyskuuta pidettävällä kaikille avoimella työpajalla.