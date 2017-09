Hyvät eivät hätäile: Kotkassa käsitellään yli neljä vuotta sitten tehtyä aloitetta, jossa toivotaan aloitteiden nopeaa käsittelyä

Kuva: Harri Teitto

Kotkan kaupunginvaltuusto saa syyskuun 25. päivänä käsiteltäväkseen valtuustoaloitteen valtuustoaloitteista. Tarkemmin sanottuna perussuomalaisten huhtikuussa 2013 — eli lähes 4,5 vuotta sitten — tekemän aloitteen, jossa ryhmä toivoo valtuustoaloitteiden ripeämpää käsittelyä.

— Vaikka valtuustoaloite olisi miten typerä tahansa, pitää se saada mielestämme kohtuullisessa ajassa käsittelyyn. Joskus huonotkin ideat voivat käsittelyssä muuttua hyviksi, kirjoitti perussuomalaisten valtuustoryhmä aloitteessaan.

Kun perussuomalaiset aikoinaan teki aloitteensa, oli käsittelemättömiä aloitteita 72. Vanhin niistä oli vuodelta 2002 eli tuolloin yli kymmenen vuoden takaa.

Tämän vuoden elokuussa vanhimmat käsittelemättömät aloitteet olivat vuodelta 2009. Niihin olisi tullut vastata viimeistään vuoden 2010 alkupuolella.

— On selvää, että aloitteisiin vastaamattomuus on venynyt liian pitkäksi aikaa. Voisi sanoa, että aloitteisiin on suhtauduttu osin piittaamattomasti eikä ole osoitettu niille niiden ansaitsemaa huomiota. Kaupungin eri hallintoyksiköiden on kiinnitettävä parempaa huomiota valtuutettujen aloitteiden käsittelyyn, kirjoittaa kansliapäällikkö Marianna Ruonala vastaustekstissään.

Ruonala kertoo, ettei hallintosäännössä ole asetettu valtuustoaloitteille käsittelyaikaa, Käytännössä kaupunginhallitus asettaa kuitenkin aloitteille noin kuuden kuukauden käsittelyajan. Valtuusto saa vuosittain luettelon käsittelemättömistä aloitteista.

Ruonalan mukaan hallintoyksikkö tulee jatkossa kiinnittämään parempaa huomiota valtuustoaloitteisiin vastaamiseen kohtuullisessa ajassa.

Valtuustolle esitetään myös uudenlaista menettelytapaa aloitteiden käsittelyyn. Valtuutettu voisi jo aloitetta harkitessaan olla yhteydessä kansliapäällikköön, joka selvittelisi aloitteen asiaa jo etukäteen. Valtuutettu voisi sitten päättää, miten aloitteensa kanssa haluaa edetä. Uudenlainen menettelytapa ei kuitenkaan estäisi valtuutettuja tekemästä aloitteita ihan perinteiseen tyyliin.