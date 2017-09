Verkkouutiset: Nord Stream 2 -kaasuputki vastatuulessa EU-parlamentissa — kaikki suuret ryhmät vastustavat

Kuva: Nord Stream 2/Axel Schmidt

Kaikki EU-parlamentin suuret ryhmät vastustavat Itämeren pohjaan suunniteltua Nord Stream 2 -kaasuputkea.

Myös EU-komissio vastustaa putkea. Sen mukaan putkella voi olla kielteinen vaikutus muun muassa Ukrainaan.

Nord Stream 2 on venäläisyhtiö Gazpromin hanke. Putkella on tarkoitus viedä kaasua Venäjältä Saksaan. Hankkeessa on mukana yrityksiä Saksasta, Hollannista ja Ranskasta.

Nord Stream 2 koskettaa myös Kotkaa, sillä Mussalon satamassa toimiva Wasco Coatings pinnoittaa putkia, jotka on tarkoitus sijoittaa merenpohjaan.

Gazprom on tähän saakka neuvotellut putken rakentamisesta yksittäisten maiden kanssa. EU-komissio esitti kuitenkin kesäkuussa, että se alkaisi jäsenmaiden sijaan neuvotella Gazpromin ja Venäjän valtion kanssa. EU-parlamentti tukee ehdotusta.

EU-parlamentin suurimman ryhmän, keskustaoikeistolaisen EPP:n, puheenjohtajan Manfred Weberin mukaan kaasuputki toimisi vastoin EU:n periaatteita. EU haluaa vähentää riippuvuutta sekä fossiilisista polttoaineista että venäläisestä energiasta.

Ainoastaan EU-vastainen EFDD-ryhmä tukee putkea. Liettualainen Rolandas Paksas epäilee, että putken torjuminen tarkoittaisi ”Kiinan muurin” rakentamista EU:n ympärille.

EU-parlamentti käsitteli kaasuputkea täysistunnossaan torstaina. Asiasta kertoi ensimmäisenä Verkkouutiset.