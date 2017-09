Vähävarainen voi saada tukea kissan leikkaamiseen — eläinsuojeluyhdistys tempaisee Kotkassa lauantaina

Kuva: Johanna Vehkaluoto

Kotkassa järjestetään kissojen leikkaustempaus lauantaina.

Asialla on Lappeenrannan Seudun Eläinsuojeluyhdistys, joka on järjestänyt leikkaustempauksia jo vuosia kotikulmillaan. Kysyntää on tullut Kymenlaaksonkin puolelta.

— Teemme yhteistyötä paikallisen löytöeläintalon kanssa (Kuppis Pyhtäällä). Sitä kautta meille on syntynyt kontakteja Kotkan seudulle, eläinkoti Pesän vastaava Laura Hölkki Lappeenrannan Seudun Eläinsuojeluyhdistyksestä kertoo.

Hölkin mukaan tarkoitus on ennen kaikkea lisätä tietoisuutta leikkauttamisen tärkeydestä. Pahimmillaan luonnossa liikkuvat, leikkaamattomat kissat lisääntyvät hallitsemattomasti.

— Varsinkin ulkona liikkuvat kissat pitää ehdottomasti leikkauttaa, Hölkki sanoo.

Kotkan leikkaustempauksessa kissoja ei leikata ilmaiseksi. Vähävaraiset voivat kuitenkin saada leikkauskuluihin avustusta eläinsuojeluyhdistykseltä lähettämällä yhdistykselle avustushakemuksen sekä selvityksen tuloista ja menoista. Yhdistyksen myöntämä avustus on yleensä noin puolet leikkauksen hinnasta.

Kotkan leikkaustempauksessa kollin kastraatio maksaa 40 euroa ja tyttökissan sterilisaatio 80 euroa. Lisämaksusta kissan voi rokotuttaa ja/tai laitattaa turvasirun. Laura Hölkin mukaan lauantain tempaukseen ehtii vielä ilmoittautua mukaan, mikäli paikkoja vain on jäljellä. Torstaina iltapäivällä Kotkaan oli tarjolla vielä muutamia paikkoja.

Kissojen leikkaustempaus järjestetään eläintarvikeliike Mustissa ja Mirrissä Jumalniemessä lauantaina 16.9. kello 10–16. Tiedustelut ja varaukset puhelinnumerosta 050 555 1186 tai lsey.varaukset@gmail.com