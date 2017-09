Suomen matkailuliiketoiminta kasvoi, vaikka kesä oli kolea

Kuva: Kai Skyttä

Visit Finlandin johtaja Paavo Virkkunen kertoo, että alustavien tietojen perusteella kesä 2017 on ollut positiivinen kasvun kausi matkailusta kesän kalseudesta huolimatta.

— Kesän säät olivat tunnetusti vaihtelevat, mutta käsityksemme siitä, että Suomeen ei tulla säiden takia vaan ihan muista syistä, vahvistui. Suomi on hyvä matkailumaa ja palveluinfrastruktuuri toimii hyvin, minkä takia keleistä riippumatta palvelu pelaa.

— Ennakkoarvioiden perusteella hyvä trendi jatkuu syksyllä. Lapin kapasiteetti viimeisellä neljänneksellä on käytännössä loppuun myyty, ja siltä osin suurta kasvua ei siellä ole odotettavissa koska myös viime vuonna tilanne oli samankaltainen. Lisää kapasiteettia on tullut vain rajallisesti, joten kasvun on tultava talvikauden aikaistamisen kautta, Virkkunen kertoo

Matkailun tuotekehitys etenee Suomen eri alueilla koko ajan.

— Yksi uutuus on Lufthansan suorat lennot Frankfurtista Kuusamoon, mikä avaa ihan uutta tarjontaa Keski-Euroopasta.

— Viime vuoteen verrattuna on myös Finnairilla on runsaasti uutta tarjontaa suoraan pohjoisen kohteisiin, joten kasvava individuaalimatkustus saa tätä kautta uusia mahdollisuuksia, Virkkunen luonnehtii.

— Tällä hetkellä teemme kovasti töitä kausivaihteluiden tasoittamiseksi, talvikauden jatkamiseksi molemmista päistä, ja kesämatkailun tuotekehityksen tehostamiseksi jotta pystymme vastaamaan maailmalla Suomea kohtaan tunnetun matkailullisen mielenkiinnon kovaan kasvuun.

Prosentuaalisesti kiinalaiset turistit löytävät Suomen, sillä tämän kansallisuuden kasvu on ollut omaa luokkaansa.

— Alkuvuoden aikana kasvu on ollut liki 50 prosentin luokkaa. Mutta, ei pidä unohtaa että volyyminäkökulmasta Eurooppa on Suomen kannalta edelleen tärkein markkina-alue. Myös sieltä kysyntä on kasvanut alkuvuoden aikana kaksinumeroisilla luvuilla, ja eritoten kesäkaudella tämä on hyvä uutinen.

— Esimerkiksi brexit ei näy millään tavoin ainakaan vielä, ja ilahduttavaa on havaita että myös Etelä-Euroopasta kasvu on alkuvuoden aikana ollut vahvaa, hän sanoo.

Paavo Virkkunen, mikä on pienten paikallisten matkailuyritysten valtti kovenevassa kilpailussa?

— Ehdottomasti verkostoutuminen alueellisten kärkitoimijoiden kanssa. Siis teemallisten palveluiden, esimerkiksi hyvinvointipalvelut tai erityisharrastusten tuottavien yritysten kanssa yhteistyö on toimiva konsepti.

— Myös digitaalisten verkostojen aktiivinen hyödyntäminen, näkyvyys ja kuuluvuus digitaalisissa medioissa rohkeasti omana itsenään ja palveluistaan kertoen.

Virkkunen muistuttaa, että hyvät, elävään elämään kytkeytyvät rehelliset tarinat omista palveluista ja asiakkaiden kokemukset niistä ovat parasta myynninedistämistä tämän päivän vaativien asiakkaiden keskuudessa.