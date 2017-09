Sää jatkuu kosteana — turvaudutko sateenvarjoon vai luotatko goretexiin?

Kuva: MikaStrandén

Jos ilmatieteen laitoksen sääennusteeseen on luottaminen, eteläisessä Kymenlaaksossa on tänään ja huomenna tarvetta sadevarusteille. Kotkassa ja Haminassa sateen todennäköisyys on tänään 90 prosenttia.

Pisaroita on myös huomisen sääkartoilla. Haminassa vietetään huomenna kaupunkifestivaali Valojen yötä. Haminan ennusteessa on kello 15 kaksi pisaraa. Lämpötila on 14:n asteen tuntumassa.

Miten mielestäsi on kätevintä varustautua sadekeliin? Otatko käteen sateenvarjon vai pukeudutko vedenpitäviin vaatteisiin? Entä mitä laitat jalkaan? Kumisaappaat vai jotain muuta?

Mitä ylipäätään tykkäät sadesäästä? Onko se mukavaa vai joko kaipaat kuulaita, kirkkaita syyspäiviä?