Miltä näyttää satavuotias Suomi? Juha Metso, Ville Vanhala ja Mika Rokka kokosivat suomalaisten ajatuksia elokuvaksi ja kirjaksi

Kuva: Sari Tauru

— Suomi on hyvä niin kuin se on ja se on huono niin kuin se on, toteaa pyhtääläinen toimittaja-kirjailija Ville Vanhala.

Repliikki on hänen, valokuvaaja Juha Metson sekä valokuvaaja Mika Rokan yhteistyönä syntyneestä elokuvasta. Sen ja miesten yhdessä tekemän Maammetaulu-kirjan julkistustilaisuus pidettiin torstaina Merikeskus Vellamossa.

Elokuvassa monet tunnetut ihmiset kertovat ajatuksiaan tämän päivän Suomesta ja ne lomittuvat taustalla kulkevaan tarinaan.

— Itsenäinen Suomi on hieno ja arvokas maa. Suomessa on hyvä elää ja kasvaa toteaa jo edesmennyt sotaveteraani Hannes Hynönen elokuvassa

— Minusta on järkyttävää, että olen joutunut elämään tällaisessa maassa kuin Suomi. En osaa nimetä yhtään asiaa, minkä olisimme tehneet oikein, lataa ympäristöfilosofi Pentti Linkola samalla filmillä.

Rokka leikkasi 20 minuuttia kestävän elokuvan.

— Vaikka elokuva on tahdiltaan rauhallinen, tarvitaan sen tekemiseen satoja kuvia.

Hyvä otos erilaisia suomalaisia

Maammetaulu-kirja sisältää sekin tunnettujen ja ihan tavallisten suomalaisten ajatuksia Suomesta nyt ja tulevaisuudessa. Kirjassa tärkeä rooli on myös Metson ja Rokan ottamilla kuvilla, jotka paljastavat, minkälainen satavuotias Suomi on.

Hynösen ja Linkolan lisäksi kirjassa mukana olevia henkilöitä ovat muun muassa: Ali Hussain, Kaisa Niemelä, Li Andersson, Marja-Sisko Aalto, Timo Airaksinen, Lorena Heikkilä, Heikki Turunen, Essi Niemi, Juho Eerola, Jyri Häkämies, Heikki Hursti, Hannele Lauri, Ilkka Vainio, Olavi Uusivirta, Remu Aaltonen ja Paavo Väyrynen.

— Mielestäni saimme kirjaan hyvän otoksen suomalaisista ihmisistä. Ensimmäinen haastatelluista on jo edesmennyt ja yksi heistä ei ollut vielä edes syntynyt. Haimme tietoisesti mukaan erilaisia ihmisiä, jotka ovat ennenkin tuoneet julki asioita, kertoo Vanhala.

— Kirja kertoo tämän päivän Suomesta ja muutoksesta meidän ja muiden ihmisten silmin. Vaikka se on vain pintaraapaisu suomalaisten ajatuksista, jää siitä hyvä muisto tulevaisuuden ihmisille tutkittavaksi, totaa Metso.

Suomalaiset puhuvat maahanmuutosta ja yhteiskunnasta

Projektin aikana miehet totesivat, että jokaisella suomalaisella on oma Suomensa ja silti Suomi on meidän kaikkien yhteinen kotimaa.

— Haastatteluissa selvisi, mistä suomalaiset puhuvat; maahanmuutosta, yhteiskunnan kahtiajakautumisesta ja siitä, miten sosiaalinen media vaikuttaa suomalaisten elämään, luettelee Vanhala.

— Ihmisillä on käytössään enemmän yhteyksiä ja härpäkkeitä kuin koskaan aikaisemmin ja silti ihmiset ovat yksinäisiä, toteaa Metso.

Kirjassa myös Remu Aaltosella on painava sana sanottavanaan asiassa.

— Jokainen tuijottaa vain ruutua, emmekä enää puhu toisillemme. Hyvinvointi on sitä, että ihmiset sekoavat.

Positiivisena asiana Vanhala nostaa esiin sen, kuin tärkeä osa luonnolla on suomalaisten elämässä.

Orava menee tien yli

Kirjan graafisesta ilmeestä vastannut Petri Hurme sai eteensä runsain mitoin materiaalia.

— Kirjan kokoaminen oli oma projektinsa. Piti yhdistää satoja kuvia, tekstiä ja faktaosuuksia. Se oli mielenkiintoista ja haastavaa.

— Tämä oli mielenkiintoinen tehtävä, joka kasvoi ja kehittyi projektin aikana, toteaa Metso.

Kirjassa olevat kuvat ja niihin kuvateksteinä liitetyt faktaosuudet eivät liity toisiinsa.

— Sen olemme tehneet tarkoituksella. Minua ärsyttää journalistien tyyli tehdä kuvatekstejä, jotka kertovat sen mitä kuvassa jo näkyy. Esimerkiksi kuvaan, jossa orava menee tien yli, he tekevät kuvatekstin, jossa kerrotaan, että orava menee tien yli, kuvailee Metso.

Metson, Rokan ja Vanhalan elokuvasta järjestetään yleisönäytös Merikeskus Vellamossa 4. lokakuuta kello 18 ja Club Bakkanaalissa 13. lokakuuta kello 19.