Mielenterveyden keskusliitto ja Sininauhaliitto aloittavat kiertueensa Kotkasta — kuntoutujat halutaan mukaan sote-keskusteluun

Kuva: Jussi Lopperi

Mielenterveyden keskusliitto ja Sininauhaliitto lähtevät tänä syksynä sote-kiertueelle. Järjestöjen tavoitteena on, että palveluja tarvitsevat päihde- ja mielenterveyskuntoutujat saataisiin mukaan sote-keskusteluun. Keskusteluun halutaan nostaa myös matalan kynnyksen auttamistyö ja vapaaehtoistyö sekä sosiaalipalvelut.

— Kun sote-uudistusta on viety eteenpäin, ovat sosiaalipalvelut olleet koko lailla syrjässä keskustelusta. Järjestämislaki velvoittaa maakunnat tekemään yhteistyötä järjestöjen kanssa, mutta käytäntö on edelleen auki. Järjestöjen asemaan liittyy paljon epätietoisuutta, sanoo Teemu Tiensuu, Sininauhaliiton toiminnanjohtaja.

SOTE-uudistus – entä järjestöjen ääni? -kiertueen ensimmäinen tilaisuus pidetään Kotkan pääkirjastossa syyskuun 27. päivänä kello 9—16.

Asioista ovat kertomassa kehitysjohtaja Heini Kapanen Mielenterveyden keskusliitosta, Haminan Sininauhan hallituksen puheenjohtaja Martti Nakari, toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka, Mielenterveyden keskusliitosta, toiminnanjohtaja Teemu Tiensuu Sininauhaliitosta, lakimies Merja Karinen Mielenterveyden keskusliitosta, kokemusasiantuntija Markku Forsström Mielenterveyden keskusliitosta, psykiatri, johtava sote-konsultti Timo Salmisaari Finsote Consultingista, koulutus- ja markkinointikoordinaattori Riitta Hämäläinen Mielenterveyden keskusliitosta sekä sote-muutostyön projektipäällikkö Sirpa Pöllönen Sininauhaliitosta.

Mielenterveys- ja päihdeongelmien tarkkaa lukumäärää on vaikea arvioida, mutta pelkästään mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeellä on noin 110 000 henkilöä. Noin puoli miljoonaa suomalaista ylittää alkoholin suurkulutuksen rajat ja vaikea alkoholiongelma on jopa joka kymmenennellä.

Samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat tunnetaan kaikkialla terveydenhuollossa. Jopa 30 prosentilla masennuspotilaista on päihdeongelma ja päihdeongelmaisista 30–60 prosentilla on masennusta. Päihdeongelmat kytkeytyvät myös moniin muihin mielen sairauksiin kuten skitsofreniaan sekä ahdistuneisuus- ja syömishäiriöihin.

Kotkan seminaari on maksuton, mutta vaatii ennakkoilmoittautumisen.