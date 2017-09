Kotkalainen Nitro Games täyttää kymmenen vuotta — Firman perustivat miehet, joilla ei ollut yhtään kokemusta pelialasta

Kotkalainen Nitro Games -peliyhtiö viettää tänä syksynä kymmenvuotisjuhlaansa. Toimitusjohtaja Jussi Tähtinen on yksi yhtiön perustajajäsenistä ja muistaa hyvin, millaisissa tunnelmissa Nitro Games kymmenen vuotta sitten pistettiin pystyyn.

— Mehän olimme siitä erikoinen pelifirma, että kenelläkään meistä ei ollut pelialan kokemusta. Tällä alalla hyvin monet yritykset syntyvät niin, että pikkuporukka lähtee jostain firmasta ja laittaa oman yrityksen pystyyn, sanoo Tähtinen.

Nitro Games perustettiin Tähtisen mukaan nollapisteestä, mutta soitellen sotaan ei suinkaan lähdetty.

— Olimme selvittäneet, miten pelimarkkinat toimivat. Olimme miettineet, millaisia pelejä ja millaiselle yleisölle tulemme tekemään. Hommaan lähdettiin bisnes edellä, eikä pelkästään rakkaudesta lajiin.

Kuva: Lukas Pearsall

Ensimmäisen pelinsä — East India Companyn — Nitro Games julkaisi vuonna 2009.

— Sitä on myyty 300 000 kappaletta. Siihen aikaan 100 000 peliä oli hittipelin raja, sanoo Tähtinen.

East India Companyn julkaisemisen aikoihin pelejä myytiin kaupoissa suunnilleen 40 euron hinnalla. Tähtisen mukaan summaa, joka päätyi Nitro Gamesin tilille, ei kuitenkaan saatu suoralla kertolaskulla.

— Peliala oli tuolloin hyvin toisenlainen kuin nykyisin. Se raha jakautui ympäri maailmaa.

Nitro Games päättikin keskittyä mobiilipelien tekemiseen. Yhtiön ensimmäinen mobiilipeli — Sink ’Em All! — julkaistiin vuonna 2012. Tähtinen nostaa esiin myös vuonna 2015 julkaistun Raids of Gloryn.

— Sillä on miljoonia pelaajia ja sillä on voitettu palkintoja.

Nyt Nitro Gamesin kotisivuilla markkinoidaan jo Medals of War -nimistä peliä. Tuoreisiin tapahtumiin kuuluu myös kesäkuinen listautuminen Tukholman pörssiin.

— Meillä on siitä maailmasta vasta parin kuukauden kokemus, mutta hyvin on lähtenyt liikkeelle.

Kymmenen vuotta sitten Nitro Gamesin perustajajäsenillä oli Tähtisen mukaan sokea luottamus tulevaisuuteen. Luottamus on kantanut. Nitro Games työllistää vajaat 30 henkeä.

— Meillä on matkan varrella ollut paljon juhlan hetkiä ja vaikeita hetkiä. Nyt Nitro Games on parhaassa iskussa mitä se on ikinä ollut.

Seuraavan kymmenen vuoden päähän Tähtinen ei lähde povaamaan. Ala kehittyy niin huimasti, että edes sen ennustaminen, millaisilla laitteilla kymmenen vuoden päästä pelataan, on Tähtisen mukaan mahdotonta.

— Toivottavasti olemme samassa tilanteessa kuin kymmenen vuotta sitten. Meillä on ihmisiä, joille tämä on intohimo. Kohdeasiakkaamme on todennäköisesti samannäköinen kuin olemme itse, hahmottelee Tähtinen.

Kotkalaisena firmana Nitro Games tulee Tähtisen mukaan hyvinkin todennäköisesti pysymään.

— Touhu on globaalia ja kansainvälistä, mutta ei täällä Kotkassa oleminen estä tekemästä mitään eikä jarruta mitään. Voi olla, että tilanteet vaativat meitä viettämään ulkomailla joitakin aikoja, mutta Kotkasta on nopea yhteys lentokentälle, sanoo Tähtinen.

Myös ensi viikolla Tähtinen suuntaa Helsinkiin. Ei kuitenkaan lentokentälle, vaan pelialan Pocket Gamer Connects Helsinki -tapahtumaan, missä hän on yksi pääpuhujista.

— Sinne tulee väkeä idästä, lännestä, etelästä ja pohjoisesta. Se on hyvä paikka juhlistaa kymmenvuotista taivalta.