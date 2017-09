Viallisista jarruista sakkoja raskaan liikenteen valvontaiskuissa eri puolilla Kymenlaaksoa

Raskaan liikenteen syyskuinen valvontaisku poiki kaikkiaan 14 rangaistusvaatimusta, neljä rikesakkoa ja neljä valvontailmoitusta. Niiden lisäksi 12 kuljettajalle annettiin kirjallinen huomautus ja yhdelle kirjattiin ylikuormamaksu.

— Annetuista sakoista yli puolet liittyi erilaisiin jarruvikoihin ja kahdesta ajoneuvosta poistettiin myös kilvet katsastuksen laimin lyönnin tai ajoneuvon huonokuntoisuuden vuoksi. Valvontailmoituksista suurin osa liittyi valovikoihin, kertoo tien päällä raskasta kalustoa tarkastanut ylikonstaapeli Jouni Ryhänen.

Kaakkois-Suomen poliisin liikenneryhmä ja katsastusviranomaiset tarkastivat raskaan liikenteen kuljettajien ja ajoneuvojen kuntoa 4.—8. syyskuuta eri puolilla Kymenlaaksoa. Tarkastusryhmä kiinnitti huomiota kuljettajien ajokuntoon, ajo- ja lepoaikoihin, ajoneuvojen kuntoon, kuorman sidontaan, vaarallisten aineiden kuljetusten asiakirjoihin ja ulkomaalaisten kuljettajien maassaolon edellytyksiin. Ratsiassa mukana olleet katsastusmiehet tarkastivat ajoneuvojen kunnon lisäksi jarrujen toiminnan jarrudynamometrillä.

— Tarkastettu kalusto on ollut pääsääntöisesti kunnossa, mutta noin yhdessä ajoneuvossa kymmenestä on ollut jotain huomautettavaa. Tämä suhde on ollut havaittavissa jo monen vuoden ajan, kertoo liikennepoliisiyksikön johtaja komisario Jukka Tylli.

Valvontajakson aikana puhallutettiin 66 kuljettajaa ja tarkastettiin ajo- ja lepoajat, jotka olivat pääosin kunnossa.

— Kuljettajan ajokunnon ja lepoaikojen valvonta on tärkeää, etteivät kuljettajat nukahda liikenteessä, toteaa Tylli.