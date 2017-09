Pyhtää hakee hallintojohtajaa — katso kunnanjohtajan ja valtuuston puheenjohtajan työpaikkailmoitusvideo

Kuva: Sari Tauru

Pyhtään kunta hakee hallintojohtajaa eläkkeelle jäävän Matti Rupposen seuraajaksi. Internetsivuillaan julkaisemassaan tiedotteessa kerrotaan ensin Pyhtäästä.

— Pyhtää on aktiivinen noin 5 400 asukkaan kehitysmyönteinen kunta Etelä-Kymenlaaksossa. Olemme osa Kotkan-Haminan seutua. Pyhtää on historiallinen meripitäjä, joka tarjoaa asukkailleen ja matkailijoille hyvinvointia ja elämyksiä. Olemme Suomessa tiennäyttäjä yhteistyökumppanuuksien hyödyntämisessä palvelujen tuottamisessa kuntalaisille. Tavoitteemme on olla Suomen yritysmyönteisin kunta.

Hallintojohtajan tehtävää kuvaillaan työksi, jonka tekijä vastaa kokonaisvaltaisesti Pyhtään kunnan hallinto-osaston johtamisesta ja toiminnan kehittämisestä.

Pelkkään tekstiin ei sivulla luoteta, vaan Pyhtäätä ja hallintojohtajan työtä esitellään myös videolla, jossa ovat äänessä kunnanjohtaja Olli Nuuttila ja valtuuston puheenjohtaja Jyrki Metsola (kok.). Katso täältä, millaisin sanoin miehet kotikunnastaan kertovat.

Viran hakuaika päättyy 8. lokakuuta. Pyhtäällä toivotaan, että valittu henkilö aloittaa viransijaisena joulukuun alussa. Virka täytetään vakinaisesti vuoden 2018 huhtikuun alusta lukien.