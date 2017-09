Norssalmen siltatyömaa on hälytysajoneuvojen kannalta ikävä hidaste — kriittisiltä viivästyksiltä on toistaiseksi vältytty

Kuva: Nuutti Nissinen

Norssalmen siltatyömaa hidastaa paitsi siviiliautojen, myös hälytysajoneuvojen kulkemista. Kriittisiltä viivästyksiltä on kuitenkin toistaiseksi vältytty.

— Ainahan tuollainen jonkin verran hidastaa. Ihan sama tilanne kuin jos paloauto tai ambulanssi joutuu odottamaan tasoristeyksessä, kun juna ajaa ohi, sanoo pelastuspäällikkö Ilpo Tolonen Kymenlaakson pelastuslaitokselta.

Palopäällikkö Olli Korteniemen mukaan Norssalmen sillan hankalaa tilannetta on pyritty varmistamaan ajo-ohjeistuksilla.

— Jylpyn asemalta lähtevät autot ajavat Mussalon suuntaan toista kautta, kertoo Korteniemi.

Hälytysajossa olevat paloautot ja ambulanssit ajavat siltatyömaan jonossa kärkipaikalle tai niin lähelle kärkeä kuin mahdollista. Yksikaistaisen sillan liikennöintiä voidaan tilanteen vaatiessa ohjata myös muuten kuin liikennevaloilla.

— Eihän näille toisaalta mitään mahda. Remontit on tehtävä, pohtii Korteniemi.

Kymen Sanomien lukijan mukaan viime aikoina olisi ollut parikin tilannetta, joissa paloauton ja ambulanssin pääsy kohteeseen olisi hidastunut nimenomaan siltatyön vuoksi. Carean ensihoidon palvelukoordinaattori Janne Wall ei ole kuullut kriittisistä viivästyksistä.

Kotkan ambulansseista yksi on Kotkansaarella, kaksi Jylpyllä, yksi Jyrkilän talleilla ja yksi Keltakalliolla. Hälytyksellä lähetetään aina lähin yksikkö. Kotkansaaren yksikköä lukuun ottamatta ambulanssien on näppärä mennä Mussalon suuntaan vaihtoehtoista reittiä niin, etteivät ne joudu siltatyömaalle.

— Kyllä meidän ensihoitajamme aika nopeasti oppivat nopeimmat reitit. Täällähän on ollut viime vuosina paljon tietyömaita, jotka ovat aiheuttaneet muutoksia reitteihin. Ja esimerkiksi moottoritietyömaasta olemme saaneet oikein hyvin aina etukäteen tiedot kiertoteistä, sanoo Wall.

Ambulanssia odottavalle lyhytkin viivästys voi tietyissä tilanteissa olla kohtalokas. Carean ensihoidon vastuulääkäri Petri Loikas kertoo, että siltatyön ohella liikenteessä voi olla muitakin ongelmakohtia.

— Esimerkiksi juuri moottoritien yhteydessä on aika monta sellaista kohtaa, jossa on pitkä yhden kaistan matka. Siinä eivät hälytysajoneuvot sujuvasti mahdu ohittamaan edellä ajavia. Se on tästä näkökulmasta melko kiusallinen tienrakentamistapa, kertoo Loikas.