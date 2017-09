Mistä löytyy kavereita ja ystäviä? — Kerro kokemuksiasi ja ideoitasi

Kuva: aop

Pyhtään Huutjärven kouluun on perustettu kaverikioski. Sen avulla pidetään huolta, että kaikilla on kavereita. Toisena tavoitteena on estää kiusaamista.

Kaverien ja ystävien puute ei haittaa pelkästään lapsia ja nuoria, vaan ihan kaikenikäisiä. On työn perässä toiselle paikkakunnalle muuttaneita. On perusluonteeltaan ujoja, joiden on vaikea lähteä aktiivisesti sosiaalisiin tilanteisiin. On vanhuksia, joiden ystävistä on aika jättänyt.

Mistä kavereita ja ystäviä voisi löytää? Pitääkö ystävän olla samankaltainen ja samassa elämäntilanteessa oleva — vai voivatko ihan erilaiset ihmiset ystävystyä? Kerro ajatuksistasi alla kommenttikentässä.