Koirat on pidettävä kiinni Kotkan kuntoradoilla

Kuva: All Over Press

Irrallaan olevat koirat ovat aiheuttaneet häiriötä Kotkassa kuntoradoilla. Lähinnä ilmoituksia on tullut Karhuvuoresta ja Mussalosta.

— Jotkut koiran omistajat eivät tunnu ymmärtävän, että koiran on oltava kytkettynä. Se on jo kaupungin järjestyssäännöissä, sanoo Kotkan kaupungin liikuntajohtaja Antti Mattila.

Kotkassa on lähdetty siitä, että myös koiran omistajille pitää antaa mahdollisuus kuntoilla koiransa kanssa, joten suoraa kieltoa ei ole asetettu.

— Me yritimme vähentää häiriöitä kieltämällä koirien ulkoiluttaminen liikuntapaikoilla. Mutta se on aina valvontakysymys, sanoo Mattila.

Urheilu- ja palloilukentille koirien vienti on kielletty. Kuntoradoilla kielto on ainoastaan talvikautena.

— Osaksi sillä pyritään pitämään hiihtoladut kunnossa, sanoo Mattila.

Mattilan mielestä koiran omistaja koirineen ja hihnoineen voi myös aiheuttaa vaaratilanteita hiihtoladuilla.

— Ja aina kuntoradoilla liikuttaessa koiran omistajan on oltava siellä kuntoilijaa kunnioittaen. Koiran kanssa on väistettävä ja koirien jätökset on hoidettava pois, painottaa Mattila.

— Ja missään tapauksessa koira ei saa olla irrallaan, painottaa Mattila.