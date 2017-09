Kaupunkikarnevaali Valojen yöt täyttää Haminan perjantaina

Kuva: raimo eerola

Syyskuu on edennyt siihen vaiheeseen, että Haminassa on kalenterissa perinteinen Valojen yö. Ohjelmaa on eri puolilla kaupunkia, ainakin Bastionissa, kauppatorilla, nuorisotalossa, Johanneksen kirkossa, kaupunginmuseossa, Kauppiaantalomuseossa ja sen pihapiirissä, Lipputornissa, Pormestarintalossa, Raatihuoneentorilla, pääkirjastossa ja RUK-museossa. Osa Haminan kahviloista ja yrityksistä pitää ovensa auki iltamyöhään. Kino Hamina järjestää ilmaisnäytöksen Itse ilkimys -elokuvasta, ohjelmaa on myös Raittiustalon takapihalla. Myös Haminan ortodoksinen kirkko on auki, ja siellä järjestään puoliyöpalvelus. Ilta huipentuu ilotulitukseen Bastionissa.

Tarkempaa tietoa tapahtumasta löytyy täältä tai Valojen yön Facebook-sivuilta.