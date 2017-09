192-metrinen risteilyalus poikkeaa lauantaina Kotkan Kantasatamaan — kyydissä noin 600 matkailijaa ja 350 miehistön jäsentä

Kuva: AOP

Kansainvälinen risteilyalus m/s Amadea poikkeaa lauantaina 16. syyskuuta Kotkan Kantasatamaan.

M/s Amadea 192 metriä pitkä ja lähes 25 metriä leveä. Se rantautuu Kotkaan aikataulun mukaan kello 9.

— Olisi tosi kiva, jos kotkalaiset olisivat laivaa vastassa, Cursorilla risteilymatkailuliikennettä koordinoiva Petra Cranston sanoo.

Satama-alueella liikkuminen vaatii kulkuluvan, mutta aluksen näkee esimerkiksi merikeskus Vellamosta sekä Kuusisesta, Katariinanniemestä ja Varissaaresta.

Amadean kyydissä on noin 600 matkailijaa, pääasiassa saksalaisia eläkeläisiä. Miehistön jäseniä on noin 350. Risteilyn teemana on klassinen musiikki, ja Kotkassa ohjelmaan kuuluu kamarimusiikkikonsertti merikeskus Vellamon venehallissa. Illalla aluksen matka jatkuu kohti Pietaria.

Heinäkuussa Kotkassa käyneet luksusristeilijät olivat Amadeaa suurempia, ja ne ajoivat Kantasataman sijaan Mussalon syväsatamaan.

— Ensi kesälle on tällä hetkellä 12 risteilyvarausta, joista osa on vahvistettuja, Petra Cranston kertoo.