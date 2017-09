Vauvakuvausilmiö on rantautunut Yhdysvalloista Suomeen — Jenni Höök kuvaa vastasyntyneitä Koksissa

Kuva: Jussi Lopperi

Yhdysvalloista Suomeen rantautunut vastasyntyneiden valokuvaus on mahdollista nyt myös Kymenlaakson keskussairaalassa Kotkassa. Kouvolalainen valokuvaaja Jenni Höök aloitti kuvaukset maanantaina. Keskiviikkoon mennessä hän oli kuvannut jo kahdeksan vauvaa.

— Kaikesta päätellen tätä ovat odottaneet sekä synnytysosasto että vanhemmat, Höök sanoo.

Höök kuvaa vastasyntyneitä kahdesti viikossa synnytysvuodeosastolla, tarkemmin 8. kerroksen hissiaulassa. Kuvausaikaa ei tarvitse varata etukäteen: kuvaukset jatkuvat, kunnes kaikkien halukkaiden vauvat on kuvattu. Kuvaukset tehdään luonnonvalossa.

Vanhemmat voivat valita, kuvataanko vauva kapaloihin käärittynä korissa vai sairaalavaatteissa sairaalan vauvakärryssä.

— Tärkeintä on, että vauva on syötetty ennen kuvausta, jolloin hän on useimmiten myös tyytyväinen ja unelias.

Toistaiseksi vastasyntyneitä kuvataan vain hissiaulassa.

— Tarkoitus on selvittää, olisiko myös tehohoidossa olevien vastasyntyneiden kuvaus mahdollista. Siitä päättää sairaala, Höök sanoo. |