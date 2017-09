Kuva: Katja Juurikko

Kymenlaakson keskussairaalan Koksin laajennus siirtää äitiyspoliklinikan ja synnytyssalit uudisrakennukseen parin vuoden kuluttua.

Sen sijaan synnyttäneiden ja vastasyntyneiden, lasten ja nuorten osastot sekä vastasyntyneiden tehohoito jäävät peruskorjattavalle vanhalle puolelle, mutta aivan synnytyssalien viereen samaan kerrokseen.

Nykyään synnytykset, synnyttäneiden vuodeosasto ja vastasyntyneitten teho- ja valvontaosasto ovat eri puolilla keskussairaalaa.

— Synnytyssalit ja leikkaussalit sijoitetaan toistensa läheisyyteen, koska näin mahdollistetaan nopea siirtyminen leikkaussaliin, jos synnytyksessä ilmenee ongelmia, johtajaylihoitaja Pia Rantamäki kertoo.

Myös äitiyspoliklinikka sijoitetaan edellisten yhteyteen, koska samat kätilöt työskentelevät sekä synnytyssaleissa että äitiyspoliklinikalla.

Omat huoneet ovat nykyaikaa

Synnyttäneet äidit sijoitetaan vauvojen kanssa yhden hengen huoneisiin. Ne ovat silloin myös perhekäyttöön sopivia.

— Äiti ja lapsi voivat olla samassa huoneessa, mikä on nykyaikainen tapa hoitaa, Rantamäki sanoo.

Naistentautien ja synnytysten ylilääkärin Marja-Liisa Mäntymaan mukaan tulevissa tiloissa toteutuu myös idea siitä, että synnyttäneitä ja vastasyntyneitä ei eroteta kauas toisistaan, vaikka vauva tarvitsisi tehohoitoa.

Vastasyntyneiden teho- ja valvontaosastolle remontoidaan tilat suunnilleen nykyisen kuvantamisen osaston paikalle.

Uudisrakennuksen louhintatyöt ovat jo vaikuttaneet toimintaan. Äitiyspoliklinikan ja synnytykseen menevien vanha sisäänkäynti on suljettu ja sairaalaan mennään sisään eteläpäädystä, poliklinikkakäyntien ovista.

— Sisäänkäynnillä on opasteet, mutta valitettavasti reitti on vähän monimutkainen, Mäntymaa sanoo.

Kuva: Päivi Virta-Salo

Synnytyssaleja ei tule lisää

Nykyinen keskussairaalan synnytysosasto on mitoitettu 1 500—1 600 synnyttäjälle vuodessa. Syntyvyys kuitenkin laskee, joten synnytyssaleja ei rakenneta enempää. Tällä hetkellä synnytyssaleja on viisi, ja lisäksi alueella on kaksi tarkkailupaikkaa.

— Ennusteiden mukaan synnyttäjien määrä ei kasva. Vaikka synnyttäjiä tulisi lisää esimerkiksi Loviisasta tai Porvoosta, osastolla on muita tiloja, joissa synnyttäjät voivat olla ennen ja jälkeen synnytyksen, Rantamäki sanoo.

Muilla tiloilla Rantamäki tarkoittaa olohuoneiden tapaisia oleskelutiloja.

Naistentautien ja synnyttäjien yhteisellä osastolla on nykyään 21 paikkaa, joista kolme on perhehuoneita. Mäntymaan mukaan paikat ovat pääasiassa synnyttäjien ja terveiden vastasyntyneiden käytössä.

— Naistentautien potilaat ovat lähinnä leikkauspotilaita.

Synnytyssaleissa on kesällä vilkasta

Viime viikolla synnyttäneiden osasto oli täynnä ja synnytyssaleissakin oli vilskettä, Mäntymaa kertoo.

— Tähän totuttu. Synnyttäjät eivät edelleenkään tule ajanvarauksella, vaan laskettuja aikoja on epätasaisesti. Voi olla nollan tai yhden synnytyksen päiviä, toisinaan on kahdeksan synnytystä monena päivänä peräkkäin.

Mäntymaan mukaan kesä on jo kauan aikaa ollut vilkkainta synnytysaikaa, varsinkin heinä—elokuu. Aiemmin synnytyksiä oli eniten keväällä.

— Kesä on tietysti vauvan kanssa elämisen kannalta mukavaa. Toisaalta silloin henkilökuntaa on eniten lomilla.

Mäntymaa ennakoi, että tähänastisella synnytysmäärällä koko vuonna keskussairaalassa on noin 1 400 synnytystä.

— Viime vuonna oli ensimmäinen kerta moneen vuoteen, kun Koksissa syntyi alle 1 400 vauvaa. Synnytyksiä oli noin 1 350.

Kymenlaakson keskussairaalan remontin on tarkoitus valmistua vuonna 2022, ja käyttöön se otetaan vuonna 2023. Uudisrakennus valmistuu vuonna 2019, Rantamäki sanoo.