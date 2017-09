Haminalainen Lassi Lappi valittiin Mr. Young Finlandiksi

Haminalainen Lassi Lappi kruunattiin viikonloppuna tämän vuoden Mr. Young Finlandiksi. Lappi on 20-vuotias personal trainer. Esiintymiskokemusta hän on hankkinut muotinäytöksistä ja -kuvauksista sekä promootiotehtävistä, joita hän on tehnyt kahden vuoden ajan eri puolilla Suomea. Liikunnallinen Lappi tähtää loppusyksystä järjestettäviin kehonrakennuksen SM-kisoihin Men's Physique -sarjaan.

Turussa järjestetty Mr. Young Finland 2017 -finaali on suunnattu alle 25-vuotiaille nuorille malleille. Se on järjestetty vuodesta 2000. Tuotepalkintojen lisäksi voittaja sai vapaavalintaiset lennot Eurooppaan.