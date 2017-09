Bluntt lähtee — Kauhajoelta tuttu Jermont Horton tulee

Kuva: Raimo Eerola

KTP-Basketin laitahyökkääjävahvistuksen Jahsha Blunttin visiitti Kotkassa jää lyhyeksi. Blunttilla on jalkavamma, hänestä ei ole lähiaikoina korisliigapelaajaksi, ja edessä on kotimatka.

KTP:llä on kuitenkin jo uusi mies Blunttin tilalle katsottuna: kaudella 2014—15 Kauhajoen Karhussa pelanneen Jermont Hortonin on määrä lentää Suomeen jo tiistaina.

Horton on valmiiksi Euroopassa, sillä hän haki sopimusta Saksan Bundesliigasta. Jos ja kun hän huomenna ilmestyy kaupunkiin, KTP:llä on koko jenkkinelikko käytettävissä keskiviikon harjoitusottelussa Seagullsia vastaan. Myös Neitsytsaarten maajoukkuemies Deon Edwin on jo saapunut Suomeen.

Horton on 34-vuotias, 198-senttinen laitahyökkääjä. Hänen tilastonsa Kauhajoen-kaudella olivat 14,7 pistettä, 5,3 levypalloa ja 1,4 syöttölä per ottelu.