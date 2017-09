PeKassa hierottiin silmiä — viisi maalia STPS:n verkkoon

Peli-Karhut yllätti itsensäkin jalkapallon Kolmosessa hakemalla Savonlinnan STPS:stä 5—1 (2—1) -voiton.

— Piti oikein hieraista silmiä. Emme olleet tällä kaudella tehneet yhdessä ottelussa kahta maalia enempää, ja ne kahden maalin pelitkin ovat olleet harvassa. Leuat loksahtivat neljännen ja viidennen maalin kohdalla, PeKan mediavastaava Miika Molander sanoi.

Arijan Dimoski teki PeKalle kaksi maalia. Reko Marttila, Elmeri Oksanen ja Topias Bruce osuivat kerran.

— Molemmilla oli hyviä paikkoja pariin lisämaaliinkin. STPS olisi voinut kaventaa, mutta tennislukematkin (eli PeKan kuudes maali) olivat ihan mahdolliset, Molander sanoi.

Voiton avain oli Molanderin mukaan kokonaisvaltaisesti mainio esitys.

— Puolustimme todella järkevästi ja hyökkäsimme todella tehokkaasti. Saimme keskialueella tärkeitä pallonriistoja, joista pääsimme hyviin hyökkäyksiin.

Voitto varmisti PeKan sarjapaikan ja nosti joukkueen lohkon tasaisessa keskikastissa viidenneksi. Joukkueella on 15 ottelusta 17 pistettä. Edellä on Lappee JK, jolla on viisi pistettä PeKaa enemmän.

PeKalla on jäljellä kolme ottelua. Joukkue kohtaa Lappeen ensi lauantaina Karhulassa.

— Suunnataan kunnianhimoisesti katseet nelossijaan, Molander sanoi loppukauden tavoitteista.

Sarjan kärjessä MyPa on varma nousija. Se voitti Ristiinan Pallon 5—0, ja samaan aikaan toisena ollut Savilahden Urheilijat jäi tasapeliin Lappee JK:n kanssa. SavUlla on jäljellä kaksi ottelua ja se on kuusi pistettä MyPaa jäljessä. MyPan maaliero on +41 ja SavUn +24, joten peli on käytännössä selvä.

Putoamiskamppailu on kahden taisto. Ristiinan Pallolla on kahdeksan pistettä ja Haminan Pallo-Kissoilla yhdeksän. Kummallakin on jäljellä kaksi ottelua, keskenään joukkueet eivät enää pelaa.

