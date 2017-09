Kotkalaisen Jari Järvelän kirjassa murhataan Agatha Christien hengessä — kuinka monella tavalla vuoristossa voi kuolla?

Kuva: Havu Järvelä

Ensi viikolla ilmestyvä Se ken tulee viimeiseksi on kotkalaisen kirjailijan Jari Järvelän neljäs dekkari.

Kaunokirjallisuudesta jännäreiden pariin siirtymisessä häntä auttoi rikoskirjailija, kustantaja ja entinen rikostoimittaja Harri Nykänen Crime Time -osuuskunnasta.

— Hän soitti minulle ja kertoi, että he olivat Crime Timella miettineet, pystyykö kaunokirjailija kirjoittamaan dekkarin, ja ottivat nyt yhteyttä muutamaan kirjailijaan. Haluaisinko kokeilla?

Järvelän ei tarvinnut miettiä asiaa kauan. Hän oli jo ehtinyt pohtia, kuinka hän saisi purettua graffiti-innostuksensa kirjalliseen muotoon ja nyt siihen tarjoutui tilaisuus.

— Dekkari tarjosi kaunokirjallisuutta paremman ympäristön graffiteille. Syntyi Tyttö ja pommi, Tyttö ja rotta sekä Tyttö ja seinä-trilogian päähenkilö Metro. Samalla yllätyin siitä, miten helposti yhteiskunnallinen analyysi sujahtaa dekkariin, kun kaunokirjallisuuteen sen sovittaminen on vaikeaa.

Järvelä on miettinyt dekkareita kirjoittaessaan myös kielen, juonen ja henkilöhahmojen valtasuhteita tekstissään.

— Niiden ei tarvitse olla tasapainossa keskenään, mutta hyvässä dekkarissa juonen osuus on tärkein, mutta myös kielen ja henkilökuvauksen laatuun täytyy kiinnittää huomiota.

Järvelän mielestä dekkarissa ei tarvita rikoksia ratkova poliisihahmoa.

— Esimerkiksi uusinta kirjaa kirjoittaessani ajattelin, että vuoristo tarjoaa ympäristön jännittävälle tarinalle. Siellä ei ole poliiseja eikä ketään, kuka voisi auttaa. Miten tavallinen ihminen käyttäytyisi, jos hän tajuaisi, että joku omasta ryhmästä päästää toisia päiviltään? Entä, jos tarinaan liittyy ase? Miten ihmiset puolustavat itseään? Kuinka monella tavalla vuoristossa voi kuolla?

Vuoristossa ihminen on aika omillaan

Se ken tulee viimeiseksi -kirjan idea syntyi Järvelän ollessa matkalla Korsikan saarella.

— Halusin tehdä poikani kanssa matkan, jota voisimme sitten muistella jälkeenpäin. Kuljimme läpi GR20-nimeä kantavan vaellusreitin. Sillä on legendaarinen maine ja sitä sanotaan vaikeimmaksi reitiksi Euroopassa, siis sellaisista, joilla ei tarvita vuorikiipeilyvälineitä. Kaikki reitille lähteneet eivät pysty vaeltamaan sitä kokonaan, kuvailee Järvelä.

Ankarissa olosuhteissa Järvelän päässä alkoi pyöriä idea uudesta jännäristä.

— Tapasimme vaelluksella mielenkiintoisia ihmisiä. Vuoristossa ihminen on aika omillaan. Puhelimet eivät toimi. Pois pääsee vain kulkemalla samaa reittiä eteen- tai taaksepäin.

Murhia Agatha Christien hengessä

Järvelä toteaa, että hänen uudessa kirjassaan on hieman samaa henkeä, kuin Agatha Christien klassikossa Eikä yksikään pelastunut.

— Kymmenen luuserin tyyppistä ihmistä kutsutaan Korsikalle kilpailuun, jossa psyykkinen ja fyysinen kantti joutuvat äärimmäiselle koetukselle ja jossa voittosumma jaetaan maalissa tasan hengissä selvinneiden kesken.

Osallistujien tehtävänä on kulkea vaativa vaellusreitti läpi kahdessa viikossa.

— Kilpailijat on valinnut tuhansien hakijoiden joukosta herra Pohjoinen, mies joka on tehnyt miljoonaomaisuutensa pelibisneksellä.

Leppoisa patikointiretki muuttuu piinaavaksi selviytymistaisteluksi, kun reitillä alkaa tapahtua selittämättömiä kuolemantapauksia.

— Jokainen heistä tietää, että mitä harvemmaksi joukko käy, sitä suuremmaksi voittopotti kasvaa, mutta joku heistä on alkanut raivata tieltään muita osallistujia. Lisäksi he ovat onnistuneet suututtamaan kiivasluonteiset saarelaiset. Verikostoa tarkoittava Vendetta on korsikan kieltä.

Kuva: Sari Tauru

Kirjoittaja menee henkilöhahmojensa sisälle

Trillerin kirjoittaminen voi olla jännittävää itse kirjailijastakin.

— Kun aloitan kirjoittamisen, minulla on mielessäni asioita, joita haluan kirjassani tapahtuvan. Kirjoittaessani menen aika vahvasti tarinan henkilöiden sisälle. Uutta kirjaa aloittaessani en vielä tiennyt, kuka sen henkilöistä selviää vai selviääkö kukaan. Kulkiessani heidän kanssaan vuorilla tiesin heidän kohdaltaan:”Nyt sinun aikasi on tullut!”, julistaa Järvelä nauraen.