Kymen Sanomat: Syntyvyys jatkaa laskuaan myös Kymenlaaksossa — syynä taloudellinen epävarmuus Syntyvyys jatkaa laskuaan, ja trendi näkyy myös Kymenlaaksossa. Kymenlaakson keskussairaalassa hoidettiin tammi—kesäkuussa 674 synnytystä. Kun kaksosia on syntynyt 11 paria, lapsia on syntynyt 681. Viime vuonna samaan aikaan synnytyksiä oli 654. Tänä vuonna määrässä ovat kuitenkin mukana myös Itä-Uudenmaan synnyttäjät, joista osa siirtyi Kotkaan tämän vuoden alusta. Uudeltamaalta Kotkassa on ollut 111 synnyttäjää, joten kymenlaaksolaisten syntyneiden määrä laski vuodessa lähes sadalla. Kymmenessä vuodessa määrä on tippunut vielä selvemmin: vuonna 2007 samana aikana hoidettiin 812 synnytystä. Laskeva käyrä on samanlainen koko maassa. Viime vuonna tammikuun ja toukokuun välillä Suomessa syntyi 22 000 lasta. Tänä vuonna lapsia on syntynyt 20 500. Loppuvuodelta on turha odottaa suurta muutosta, sillä alkuvuoden tilastot korreloivat usein loppuvuoden tilastojen kanssa. Saattaakin käydä niin, että vastasyntyneiden määrä Suomessa vajoaa alle 50 000:n. Viimeksi näin vähän lapsia syntyi katovuosina 1800-luvulla. Naapurimaissa, kuten Ruotsissa, syntyvyys on korkeampaa. — Suomen syntyvyys on muihin Pohjoismaihin verrattuna poikkeuksellinen, sillä meillä on suurperheitä, joissa on ainakin kolme lasta, mutta meillä on myös lapsettomia. Ruotsissa lapsiluku on tasaisempi, kertoo väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirch. Maakunnissa perheeseen syntyy keskimäärin enemmän lapsia kuin isoissa kaupungeissa. Toisaalta yhä useampi jää maakunnissa lapsettomaksi. Tämä näkyy erityisesti idässä. Lapasettomiksi jäävät usein pienituloiset miehet maalaiskunnista. Syntyvyyden laskuun Rotkirch esittää kaksi syytä: taloudellisen ja kulttuurisen. — Taloudellinen epävarmuus vaikuttaa suurperheiden kohdalla siihen, että kolmas tai neljäs lapsi jätetään hankkimatta. Myös asenne lapsen hankkimista kohtaan on muuttunut. Ajatellaan, että ennen perheenlisäystä pitää olla valmis elämä. Sen takia ensimmäisen lapsen hankintaa lykätään paremmalle ajankohdalle. 35-vuotias Hanna kertoo, että ennen perheenlisäystä piti saada oma ura kuntoon. Hänen esikoisensa syntyi viisi kuukautta sitten. Hän pohtii, että ei uskaltanut hankkia aikaisemmin lasta, sillä pelko työn jatkumisesta varjosti lapsisuunnitelmia. — Mutta ainahan ajankohtaan ei voi vaikuttaa, hän sanoo. Mari Heikkinen on samaa mieltä. Hänelle oli tärkeää turvata elintaso ennen lapsentekoa. — Eniten pelotti mitä käy taloudelle, mutta lapsen saatua pelot osoittautuivat turhiksi. Hänen mielestään myös sopivan kumppanin löytäminen vaikuttaa haluun tehdä jälkikasvua. — Nuorempana en edes halunnut lapsia, mutta sitten kohdalleni osui oikea henkilö ja ajatus muuttui täysin. Rotkirch ehdottaa, että jos syntyvyyttä halutaan lisätä, yhteiskuntaa pitäisi kehittää joustavammaksi työ- ja perhe-elämän välillä. Heikkisen mielestä epävarmuus työuran jatkumisesta voi tuhota lapsihaaveet. Lue koko uutinen:

