Kymen Sanomat: Purjeita ja hulinaa on myös Vellamon viikon ohjelmistossa Kotkan Meripäivät ja Tall Ships Races valloittavat Kantasataman. Myös Merikeskus Vellamon superviikon ohjelma koostuu pitkälti Meripäivien ja purjevenetapahtuman annista. Kesälomapajat lapsille pyörivät perjantaihin saakka Vellamon näyttelyissä kello 10.00-14.00. Työpajat ovat lapsille maksuttomia. Opastuksia tarjotaan sekä Vellamoon että museojäänmurtaja Tarmolle. Tarmolle on maksuton sisäänpääsy keskiviikosta sunnuntaihin. Tuona aikana Tarmolla ei ole yleisöopastuksia. Keskiviikkona Vellamossa lapsia kuljetetaan laivakoira Vellun tassunjäljissä kello 12.00-12.30. Lapsille sopivalla toiminnallisella kierroksella kokeillaan muun muassa ankkurinnostoa ja laivanlastausta Suomen merimuseon näyttelyssä. Ikäsuositus kierrokselle on 6–10 vuotta. Aikuisille on kello 13.00-13.30 asiantuntijaopastusta Suomen merimuseossa. Amanuenssi Erik Tirkkonen kertoo vuonna 1747 Amsterdamista Pietariin matkanneen ja Saaristomerellä haaksirikkoutuneen St. Mikaelin arvokkaasta lastista. Merikeskus Vellamo on avoinna keskiviikkona kello 10.00-20.00 ja muina viikonpäivinä kello 10.00-18.00. Lue koko uutinen:

