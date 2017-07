Uutinen

Kymen Sanomat: Näyttely: Suomalaisuutta ja politiikkaa taideopiskelijoiden näyttelyssä Stockfors Art Fairissa Pyhtäällä ovat tänä vuonna mukana Saimaan ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu sekä Yrkehögskola Novian opiskelijoita. Pyhtään taideseuran kesänäyttely on tuttuun tapaan piippuhallissa. Vaikka päänäyttelyssä on yli seitsemänkymmenen taiteilijan työt, ei ripustus ole ollenkaan ahdas. Väljyyden vaikutelma syntyy kenties osittain siitä, että tilaa hyödyntäviä installaatioita on esillä verrattain vähän. Perinteiset tekniikat, kuten piirustus, maalaus, grafiikka ja valokuvaus ovat vahvasti edustettuina. Ilmaisu on suurimmaksi osaksi esittävää, perinteistä, sovinnaistakin. Kuvantekemisen perusasiat nousevat tarkastelun kohteeksi: tyylilajin valinta, tekniikan hallinta, sisällön ja ilmaisun kohtaaminen. Näyttelykokonaisuudesta hahmottuu selkeitä teemoja. Monia taiteilijoita ovat askarruttaneet poliittiset ajankohtaisuudet, mikä on johtanut melko suoraviivaisiin kannanottoihin. Dino Vapaavuoren teos Donut Trump on maalattu donitseilla kuvioidulle pöytäliinalle, Simo Vartiaisen triptyykissä We have reached the verdict — SSS1-3 on karikatyyrimuotokuvat Sipilästä, Stubbista ja Soinista. Onni Takkisen installaatio Päivän uutiset koostuu kahdesta lehtipinosta, joista toinen on musta, toinen valkoinen. Samuel Antero Laakson poptaidemainen grafiikka ja Saku Vesalan maalaus Suvaitsevuuden neito käsittelevät juhlavuoteen sopivaa suomalaisuusteemaa kriittisellä otteella. Luontoaiheisista teoksista kiinnostavimpia ovat Pertti Syrjäsen veistos Suomi elää metsäs(t/s)ä ja sen viereen ripustettu Saara Reinikaisen suurikokoinen akvarelli Ei ole kaikki männyt laivassa. Nämä teokset ovat myös oivaltavasti nimettyjä, mikä ei aina ole itsestäänselvää näin laajassa näyttelyssä. Oman joukkonsa muodostavat teokset, jotka vaikuttavat tekijöilleen erityisen henkilökohtaisilta. Esimerkiksi Juuli Kangasniemen ja Madelén Wildhabesin valokuvasarjat tuntuvat käsittelevän omilla tavoillaan muistojen fragmentaarisuutta. Varsinkin Wildhabesin kuvat kertovat tarinaa niin, että katsojakin pääsee siitä osalliseksi. Jotkin teoksista pohtivat taiteen tekemistä ja taiteilijaidentiteetin löytämistä humoristisillakin tavoilla. Esimerkiksi Wanda Vähäkankaan Elämäni taiteilijana on keskaria näyttävä pronssivaluveistos. Salla Sillgrenin sekatekniikkakäsitelty valokuvasarja on nimeltään I literally have no idea what I’m doing. Vähistä esillä olevista installaatiosta vain harvat hyödyntävät näyttelytilan erityisyyksiä. Näistä Rita Pulkkisen installaatio Suomi nousuun leipäjonoista rakentuu hienosti valosta ja varjosta karulle betoniseinälle ja -lattialle. Erityisen viehättävä installaatio on Maria Viirroksen Katarsis, jonka hämärässä yksitellen valaistuvia pikkutaloja jää katselemaan pitkäksi aikaa. Pyhtään taideseuran näyttely tarjoaa rehevän värikkäitä kesäkuvia, lasiteoksia ja keramiikkaa. Maisemat ja luontoaiheet ovat kiehtoneet monia tekijöitä. | Varpu Eronen Lue koko uutinen:

