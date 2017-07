Uutinen

Kymen Sanomat: Meripäivätubessa show ja fanitapaamisia Meripäivätube tulee jälleen ja todennäköisesti villitsee paikalle tulevien tubettajien seuraajat. Meripäivien avajaispäivänä keskiviikkona Puuvenekeskukseen saapuvat You Tubesta tutut Justimusfilms, Annika sekä Iina-Katariina. Annikalla ja Iina-Katariinalla on You Tubessa elämäntapa vlogi, Justimusfilmsin kanava tunnetaan sketseistä ja muusta viihteestä. Tapahtumassa tubettajilla on oma show, lisäksi illassa on luvassa erilaisia haasteita, kysymyksiä ja vastauksia sekä mahdollisuus tavata tubettajia. Meripäivätube 2017 keskiviikkona 12.7. klo 20, Suomen Puuvenekeskus, Tornatorintie 15, Kotka. Lue koko uutinen:

