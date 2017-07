Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkassa Metsäkulmalla liikuskelee sairas kettu Kotkassa Metsäkulmalla on liikkunut asutuksen keskellä kesyyntynyt, sairaan oloinen kettu. Ketun uskotaan tartuttaneen sairautensa jo muutamiin alueen koiriin. Suomen Metsästäjäliiton Kymen piirin toiminnanjohtaja Erkki Pentinniemi uskoo ketun sairastavan kapia. – Kapi tarttuu helposti kotieläimiin, ja se tietää koirille useita pesuja, kertoo Pentinniemi. – Kettu olisi poistettava alueelta, mutta metsästäjillä ei siihen ole valtuuksia asutusalueella, sanoo Pentinniemi. Kesyyntyneistä, sairaista eläimistä, jotka liikkuvat asutuksen keskellä pitäisi ilmoittaa poliisille. – Vain poliisilla on valta ryhtyä toimenpiteisiin. Poliisi voi ottaa yhteyttä paikallisiin metsästäjiin eläimen poistamiseksi, kertoo Pentinniemi. Pentinniemen mukaan kettu on helppo ottaa loukkuun ja kuljettaa muualle lopetettavaksi. – Jos kyseessä on naaraskettu, jolla voi olla poikasia, on se kuitenkin rauhoitettu heinäkuun loppuun saakka, muistuttaa Pentinniemi. Lue koko uutinen:

