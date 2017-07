Uutinen

Kymen Sanomat: Kaakon kaksikon sivistyslautakunnan puheenjohtaja korostaa keskinäisen kommunikoinnin tärkeyttä Kaakon kaksikon uusi sivistyslautakunta ei ole vielä pitänyt ensimmäistä kokoustaan. Miehikkälän ja Virolahden yhteinen lautakunta huolehtii muun muassa koulutuksesta, liikunnasta, vapaa-ajasta ja kirjastoista. Sivistyslautakunnan tuore puheenjohtaja Anton Yrjönen (kesk.) näkee, että lautakunnan vastuulla on merkittävä osa kunnan palveluista. Niistä tärkein on kenties lakisääteisestä ja pakollisesta koulutuksesta huolehtiminen. Tulevaa kautta Yrjönen katsoo levollisin mielin. Suuria mullistuksia ei ole edessä, kun alueen koulutkin ovat suhteellisen uusia ja hyväkuntoisia. — Ennemminkin pitää huolehtia siitä, että ylläpidetään ja turvataan toimintojen ja palveluiden hyvä taso. Yrjösen mielestä sivistyslautakunnalla on tärkeä rooli alueen vireyden ja elinvoiman edesauttamisessa. — Jos tänne halutaan esimerkiksi houkutella uusia asukkaita, sillä on merkitystä, millaiset koulut ja kirjastopalvelut täällä on. Yrjönen on ensimmäisen kauden valtuutettu ja puheenjohtajan pestissä ensimmäistä kertaa. Takana ei ole vielä päivääkään lautakuntatyöskentelyä, eikä mies ole vielä ehtinyt suuresti perehtymään uuteen tehtäväänsä. — Nöyrällä mielellä olen liikkeellä, opittavaa varmasti riittää. Innostuneena aion tarttua aiheisiin, työnkuva on mielenkiintoinen. Puheenjohtajan ominaisuuksista tärkeimpänä hän pitää yhteistyökykyä ja kommunikointia. Asioista pitää keskustella lautakunnan sisällä sekä päätöksistä viestimään virkamiehille ja kaupunginvaltuustolle ja -hallitukselle. Diplomaatin taidot voivat niinikään tulla tarpeeseen. — Listalla voi olla esimerkiksi kouluihin liittyviä asioita, jotka koskettavat monia lapsia ja perheitä. Jos johonkin asiaan liittyy paljon mielipiteitä, voi joutua toimimaan diplomaattina, Yrjönen spekuloi tulevaisuutta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/07/11/Kaakon%20kaksikon%20sivistyslautakunnan%20puheenjohtaja%20korostaa%20keskin%C3%A4isen%20kommunikoinnin%20t%C3%A4rkeytt%C3%A4/2017322452819/4