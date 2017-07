Uutinen

Kymen Sanomat: Akilah Simsille vuoden jatkosopimus PeKassa PeKan naisten koripallojoukkue on solminut yhden vuoden jatkosopimuksen viimekauden tehopelaajansa Akilah Simsin kanssa. 178 senttimetriä pitkä Sims täyttää tässä kuussa 23 vuotta. Hän oli viimekaudella PeKan korintekijätilaston ykkönen keskiarvolla 18,1 pistettä per peli ja levypallotilaston ykkönen 9,7 levypallolla per peli. — Akilah on ollut kokoajan meidän ykkösvaihtoehto nelospaikalla ja olen erittäin iloinen siitä, että jatkosopimus syntyi. Akilah on erittäin monipuolinen nuori pelaaja ja hänen kehityksensä viimekaudella oli huikea. Loppukaudesta hän oli yksi koko sarjan parhaista pelaajista. Mahtavaa nähdä taas aina iloinen Akilah Kotkassa, kommentoi valmentaja Roope Mäkelä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/07/11/Akilah%20Simsille%20vuoden%20jatkosopimus%20PeKassa/2017322454711/4