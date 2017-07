Uutinen

Kymen Sanomat: St. Mikaelin esineistöä kuvissa Merikeskus Vellamossa Merikeskus Vellamon Esineiden lumo -valokuvanäyttelyssä nähdään valokuvia St. Mikaelin hylystä nostetuista esineistä. St. Mikaelin hylky löydettiin sattumalta 1950-luvun alkupuolella Nauvon Borstön kylän vesialueelta. Paikallisten kalastajien verkot olivat takertuneet johonkin 40 metrin syvyydessä. Kun merivoimien sukeltajat tarkastivat paikan, he löysivät lähes koskemattoman, kolmimastoisen purjelaivan hylyn. Vuonna 1971 Christian Ahlström tunnisti hylyn St. Mikaeliksi sieltä nostettujen hevosvaunujen perusteella. Arkistoista löytyneet kirjeet paljastivat, että vaunut olivat menossa Venäjän keisarinna Elisabetille. St. Mikael oli ollut matkalla Amsterdamista Pietariin upotessaan syksyllä 1747 Saaristomerelle. St. Mikaelista on vuosien varrella nostettu runsaasti erilaista esineistöä, lähinnä mukana ollutta arvolastia. Hylystä on nostettu muun muassa kultaisia ja emalisia nuuskarasioita, kultaisia ja hopeisia taskukelloja, saksalaisen Meissenin posliinitehtaan valmistamia astiastoja ja pienoispatsaita sekä erilaisia lasiesineitä. Näyttelyssä nähtävillä olevat esinekuvat on ottanut valokuvaaja Matti Huuhka. Lähes kaikki kuvissa olevat esineet sekä hylyssä olleet hevosvaunut ovat nähtävillä Suomen merimuseon päänäyttelyssä Pohjantähti, Etelän risti. Lisää tietoa hylystä ja sen esineistä löytyy teoksista St. Mikael 1747 ja Mereen menetetyt, uudelleen löydetyt. Molempia teoksia on saatavilla Merikeskus Vellamon museokaupasta . Suomen merimuseo, Merikeskus Vellamo, Tornatorintie 99 B, Kotka 27. elokuuta saakka. Lue koko uutinen:

