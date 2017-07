Uutinen

Kymen Sanomat: Pyörällä perille Meripäiville ja Tall Ships Racesiin – pop up -vuokraamo Kotkan linja-autoasemalla Kotkan linja-autoasemalle tulee Meripäivien ja Tall Ships Racesin ajaksi Valpastin Bike Share -pyöränvuokrauspiste. Meripäiväkävijä voi tulla Kotkaan linja-autolla ja jatkaa matkaansa polkupyörällä. Pyörän voi vuokrata käyttöönsä kahdeksi tai neljäksi tunniksi. Halutessaan pyörän voi varata etukäteen osoitteesta www.valpastin.fi/bikeshare Valpastin Bike Share -pyörävuokraamo palvelee tapahtuman aikana torstaista sunnuntaihin kello 10—18 linja-autoasemalla, josta on noin puolentoista kilometrin matka festivaalialueelle. — Pop up -pyörävuokraamon sijainti linja-autoasemalla tekee joukkoliikenteen ja pyöräilyn yhdistämisestä helppoa, kuvailee toimitusjohtaja Mari Päätalo kestävän liikenteen tuotteisiin ja palveluihin erikoistuneesta Valpastin Oy:stä. — Polkupyörän avulla kävijä voi halutessaan tutustua Kotkansaaren laajemminkin. Polkupyörä on joustava ja hauska tapa tutustua kesäkaupunkiin. Lue koko uutinen:

