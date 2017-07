Uutinen

Kymen Sanomat: Mylly hakee uutta toiminnanjohtajaa Kaakonkulman kulttuurimylly ry hakee uutta toiminnanjohtajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työn on määrä alkaa 1. syyskuuta tänä vuonna. Hakuilmoitus kertoo vaatimuksista, että hakija on innovatiivinen ja idearikas, kehityshaluinen ja innostava. Toiminnanjohtajalta vaaditaan näkemystä ja kokemusta eri kulttuureista olevien ihmisten kanssa. Yhdistystoiminnan ja taloudenpidon ymmärrys on suotavaa sekä erilaisten rahoituskanavien ja rahoitusmuotojen hyödyntäminen. Tehtävään haku päättyy 20. heinäkuuta. Hakemukset vastaanottaa yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Kivilahti. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/07/10/Mylly%20hakee%20uutta%20toiminnanjohtajaa/2017322451155/4