Kymen Sanomat: Michael Pounds palaa KTP:hen — ”Tarvitsemme kokemusta ja johtajuutta. Hompalta löytyy molempia” Koripalloilija Michael Pounds palaa yhden vuoden Salon-reissultaan kasvattajaseuransa KTP:n riveihin. Pounds, 28, siirtyi viime kesänä Kotkasta Salon Vilppaaseen ja voitti siellä SM-hopeaa, mutta siirtää nyt muuttokuormansa päinvastaiseen suuntaan. — Sen jälkeen kun kävi selväksi, ettei Salossa jatkaminen ole mahdollista, KTP oli luonnollisesti seuraavaksi paras vaihtoehto, Pounds sanoo. Hän pelasi Salossa hyvän kauden (keskiarvot 18 minuuttia, 7,0 pistettä, 1,9 levypalloa ja 1,8 syöttöä), mutta jatkosopimus tyssäsi siihen, kun Vilpas keväällä ilmoitti hankkineensa takamiestähti Teemu Rannikon Joensuusta. KTP-Basketille ex-kapteenin kotiinpaluu on kaikin puolin mieluinen asia. — Meillä on nuori joukkue, ja tarvitsemme kokemusta ja johtajuutta. Hompalta löytyy molempia, päävalmentaja Ray Ailus sanoo. — Hompalla on kova itseluottamus, ja hyvänä päivänään hän on erittäin kova uhka hyökkäyskorilla. KTP:llä on nyt sopimus seitsemän suomalaispelaajan (Mikael Aalto, Mathias Rosqvist, Joni Herrala, Manuel Barnes, Cedric Latimer, Ilmari Kallio ja Pounds) kanssa. Ailuksen mukaan enempää ei tule. Ulkomaalaisvahvistuksia KTP tulee palkkaamaan neljä. Lue koko uutinen:

