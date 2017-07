Uutinen

Kymen Sanomat: Meteorologi Ville Siiskonen: Superviikko alkaa poutaisena — loppuviikko näyttää epävakaiselta Superviikko alkaa Kotkassa poutaisessa ja lämpimässä säässä. Tänään aurinko paistaa ja lämpötila kohoaa yli 20:een asteeseen. — Tiistaina sää näyttää jatkavan samoilla linjoilla ja on puolipilvistä. Iltapäivällä lounaasta tulee sadealue. Ennustemalleissa on eroja, joten on vielä vaikea sanoa, mihin aikaan sade ulottuu Kotkan kohdalle, toteaa meteorologi Ville Siiskonen Ilmatieteen laitokselta. Keskiviikon tilanne näyttää epävakaiselta. — Aamuyöllä ja aamulla voi tulla sadekuuroja. Iltapäivällä ja illalla on poutaisempaa ja lämpötila kohoaa 20:een asteeseen tai jopa sen yli. Loppuviikkoa kohti sään ennustettavuus heikkenee. — Nyt näyttää siltä, että epävakainen sää jatkuu ja torstaina voi tulla sadekuuroja, mutta odotettavissa ei ole suurempia sateita. Lämpötila voi kohota 20:een asteeseen. Viikonlopun säätä on vielä vaikea ennustaa. — Matalapaine lähestyy Kotkaa, mutta sen reitti, ajoitus ja sateen voimakkuus ovat vielä vaikeita ennustaa. Aurinkoisina hetkinä lämpötila kohoaa pariinkymmeneen asteeseen, sataisinakin hetkinä lämmintä on 15 astetta eli mitään räntäsateita ei ole odotettavissa, toteaa Siiskonen ja naurahtaa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/07/10/Meteorologi%20Ville%20Siiskonen%3A%20Superviikko%20alkaa%20poutaisena%20%E2%80%94%20loppuviikko%20n%C3%A4ytt%C3%A4%C3%A4%20ep%C3%A4vakaiselta/2017322451117/4