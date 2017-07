Uutinen

Kymen Sanomat: Leinoset neljän K-Marketin kauppiaiksi Kotkaan – painopisteenä kotkalaisuus ja paikalliset herkut Kotkalaislähtöinen kauppiaspari Toni ja Susa Leinonen aloittaa syyskuussa K-Market Hovinsaaren kauppiaina. Ensi helmikuuhun mennessä Leinosille siirtyvät vaiheittain myös Aittakorven, Hovilan ja Korelan K-Marketit. Leinoset kehittävät kauppojen toimintaa yhdessä asiakkaiden ja ammattitaitoisen henkilökunnan kanssa. Luvassa on lisää lähituottajien tuotteita sekä omaleimaista markkinointia. — Olemme todella innoissamme, kun pääsemme omaan kotikaupunkiimme neljän kaupan kauppiaiksi. Tulevat kauppamme ovat kaikki omien lähiöidensä helmiä. Jokaisella kaupalla on oma kotkalainen tarinansa, jota lähdemme nyt kertomaan ja vahvistamaan. Kotkalaisuus sekä paikalliset herkut ja erikoisuudet tulevat olemaan kaikissa kaupoissa vahvasti läsnä, sanoo Toni Leinonen. Viimeiset viisi vuotta Leinoset ovat toimineet K-Market Siltiksen kauppiaina Pyhtäällä. — Kauppiasuralla yksi parhaita puolia on vapaus päästä rakentamaan omaa kauppaa juuri sellaiseksi kuin haluaa. Oman työn tulokset näkyvät konkreettisesti jokapäiväisessä arjessa. Teemme myös aktiivisesti yhteistyötä muiden kotkalaisten K-Market-kauppiaiden kanssa, sanoo Toni Leinonen. K-Marketit työllistävät yhteensä noin 30 alan ammattilaista, jotka siirtyvät Tonin ja Susan palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Kaikki K-Marketeiksi muutetut entiset Siwat ja Valintatalot siirretään K-kauppiaiden hallintaan vuoden 2018 loppuun mennessä. Leinosten perheeseen kuuluu myös aktiivisesti urheileva poika Niklas (14). Leinoset ovat vahvasti mukana paikallisessa harrastustoiminnassa. Toni on mukana Titaanien C-juniorien jääkiekkovalmentajana ja jalkapallossa KTP:n C-juniorien joukkueenjohtajana. Vapaa-ajalla kauppiasperheen löytääkin usein urheilutapahtumista. — Toinen intohimomme on kokkailu. Rakastamme hyvää ja laadukasta ruokaa ja järjestämme usein ystävillemme illanistujaisia. Bravuurimme ovat erilaiset teemaillat, kuten kreikkalainen, meksikolainen tai espanjalainen ilta. Tämä intohimo hyvää ruokaa kohtaan tulee varmasti näkymään myös kaupoissamme, kertoo Toni Leinonen. Lue koko uutinen:

