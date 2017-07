Uutinen

Kymen Sanomat: Las Vegasin NHL-ammattilainen opettaa nuoria Haminassa Jääkiekkoilija Erik Haula teki kesäkuussa yli kahdeksan miljoonan dollarin unelmasopimuksen. Haula, 26, siirtyy Pohjois-Amerikan ammattilaisliigan NHL:n uuden laajennusjoukkueen Las Vegas Golden Knightsin riveihin. Tähänastiset NHL-pelinsä hän on pelannut Minnesota Wildissa. — Minulla oli kolme mahdollisuutta edetä uraani. Tämä oli paras niistä, Haula kertoo. Haula ei kuitenkaan vielä ole kasinokaupungissa vaan Haminassa Puck Camp -kiekkoleirin tähtivalmentajana. Tapahtuman järjestämisestä vastaa agenttitoimisto, jonka Suomen toimintoja vetää Erik Haulan isä Tomi Haula. — Olemme järjestäneet leirin kolme kertaa Merikarvialla, mutta halusimme uuteen ympäristöön. Haminasta oltiin kiinnostuneita, ja kaikki on toiminut hyvin, Tomi Haula sanoo. Haminan leiri koostuu kahdesta osasta. Vanhempi, 15—19-vuotiasta tulevaisuuden lupauksista koostuva prospect- ryhmä on jo Haulan agenttitoimiston asiakkaita. 44 lupauksen ryhmässä ovat muun muassa Ville Räsänen, Sebastian Repo ja Juuso Välimäki, jotka kaikki varattiin NHL:ään kesäkuun varaustilaisuudessa. Prospect-ryhmä harjoittelee Haminassa neljä päivää ihan tosissaan. Rasituksen tasosta kertoo jotain se, että ruokaa on mennyt ”neljä kertaa enemmän kuin ajateltiin”. Nuorempien kiekkokoululaisten ryhmissä on yhteensä satakunta innokasta kiekkoilijan alkua. He saavat opetusta ihan perustaidoista alkaen tukulta alan huippuosaajia. Lue lisää maanantain Kymen Sanomista Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/07/10/Las%20Vegasin%20NHL-ammattilainen%20opettaa%20nuoria%20Haminassa/2017322450657/4