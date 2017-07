Uutinen

Kymen Sanomat: Kulttuuriministeri Sampo Terho: "Maakuntien kulttuuria on tuettava" Kulttuuriministeri Sampo Terhon mukaan on tärkeää, että maakunnissakin tuetaan kulttuuria ja kulttuuri on kaikkien suomalaisten saavutettavissa. Viikonloppuna Terho vieraili Savonlinnan oopperajuhlilla, jossa hän paljasti kansanmusiikin muistomerkin sekä taidekeskus Salmelassa Mäntyharjulla ja Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalossa. Yhdessä tekeminen ja kansalaisten ja kulttuurin välinen suhde on ministerin mukaan tärkeää hallitukselle. — Kulttuurin määrittely on vaikeaa. Moni vierastaa sanaa korkeakulttuuri tai taide ja miettii, että ehkä se ei ole heille tarkoitettu. Silti en ole tavannut yhtään ihmistä, joka ei jollain tavalla olisi kiinnostunut kulttuurista. Ihmiset menevät katsomaan maalauksia tai kuuntelemaan konsertteja. Jokainen on jollain tavalla kulttuuri-ihminen, Terho sanoi sunnuntaina Vuohijärvellä. Ministeri Terhon Sininen tulevaisuus –yhdistys työstää parhaillaan ohjelmiaan. Puolueen kulttuurilinjauksista Terho ennakoi, että ne tulevat kunnioittamaan suomalaista kulttuuriperintöä ja elämäntapaa sekä suhtautumaan niihin aarteena, joka halutaan viedä seuraaville sukupolville. Kulttuurin haaroista Terholle läheisin on musiikki, sekä kuunneltuna että itse soitettuna. Myös elokuvat ja kirjallisuus kiinnostavat. Vuoden tähän mennessä sykähdyttävimmäksi kulttuuritapahtumaksi Terho valitsee Savonlinnan oopperajuhlien synkkäsävyisen Kullervo-oopperan. Lue koko uutinen:

