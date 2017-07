Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan yrittäjät satsaavat Superviikkoon myös keskusalueen ulkopuolella Meripäiväalueen ulkopuolella toimivilla yrittäjillä on itsenäisyyden hyvät ja pahat puolet. He ovat vapaita sitovista sopimuksista, he siis esimerkiksi voivat tehdä alkoholimyyntiin valintansa puhtaasti yksin. He voivat hakea lupansa itse eli pyörittää toimintaa oman ja viranomaistahon ohjeiden mukaisesti. — Huonoa on sitten se, että emme kuuluu Meripäivä-organisaation mainoskampanjaan. Yksittäisellä yrittäjälle ei ole mahdollisuutta satsata tähän puoleen samalla määrällä — Toisaalta nykyään some kantaa viestin viejänä erittäin hyvin, kertoo Royal Albert Hall -juhlapaikan pystyyn laittanut Miika Porkka. Lue maanantain lehdestä myös Nina Utterin ja Janne Laukon satsaus Meripäiviin. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/07/10/Kotkan%20yritt%C3%A4j%C3%A4t%20satsaavat%20Superviikkoon%20my%C3%B6s%20keskusalueen%20ulkopuolella/2017322444392/4