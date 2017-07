Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan kirkossa soivat suomalaiset suven sävelet Kotkan kirkossa kuullaan keskiviikkona lounaskonserttina "Soi Suomeni suvessa - suomalaisia suven säveliä ja tuliaisia merten takaa". Lounaskonsertissa kuullaan muun muassa Kasken, Pylkkäsen, Merikannon ja Maloten yksinlauluja. Konsertissa esiintyvät sopraano Ilona Jokinen ja pianisti Minttu Siitonen. Pianisti Minttu Siitonen on Sibelius-Akatemiasta valmistunut musiikin maisteri. Hän soitti pianodiplomin keväällä 2015. Taiteellisen työnsä ohella Siitonen toimii pianonsoiton opettajana ja säestäjänä Kotkan seudun musiikkiopistossa, jossa hän aloitti työt syksyllä 2016. Sopraano Ilona Jokinen valmistui musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemian oopperakoulutusohjelmasta 2009. Useissa laulukilpailuissa palkittu Jokinen on saanut kiitosta raikkaasta sopraanostaan, säteilevästä lavapersoonastaan ja monipuolisesta osaamisestaan sekä ohjelmistostaan. Jokinen on laulanut useita ooppera- ja musikaalirooleja, konsertteja ja kirkkoteoksia. Soi Suomeni suvessa -lounaskonsertti järjestetään Kotkan kirkossa keskiviikkona 12. heinäkuuta kello 12.00. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/07/10/Kotkan%20kirkossa%20soivat%20suomalaiset%20suven%20s%C3%A4velet%20/2017322452133/4