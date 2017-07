Uutinen

Kymen Sanomat: Eräpartiolippukunta Niittykärppien jäsenet vaeltavat kesän aikana 808 kilometriä. Viestivaelluksella tervehditään myös päättäjiä. Kuuden viikon mittaiseen Hamina17-viestivaellukseen osallistuu arviolta noin 200 lippukunnan jäsentä, mutta Kotkan osuudella matkasi vain kaksi konkaria koiransa kanssa. Mikael Niku ja Mari Elisa Kuusniemi taivalsivat maanantaina Haminasta kohti Pyhtäätä. Kyminlinnassa Niku luki paikalle kutsutulle kehitysjohtaja Terhi Lindholmille Niittykärppien tervehdyksen. Kaikki vaellukselle osallistuva ryhmät lukevat mukanaan kuljettamansa viestin matkan varren kuntien päättäjille. Viestissä korostetaan sitkeyttä, yhdessä tekemistä ja partioaatteen positiivista vaikutusta nuoriin. Sisällön on kirjoittanut osin puolustusvoimien kenttäpiispa Pekka Särkiö, joka on reissun suojelija. Lindholm antoi matkaajille pienen lahjan Kotkan kaupungin puolesta, ja kertoi yhdessä tekemisen olevan merkityksellistä kotkalaisillekin. — Meillä on samat teemat. Yhteen hiileen puhaltaminen on tärkeää, erityisesti juuri nyt tämän viikon suurtapahtumien vuoksi, hän kertoi. Lindholm toivotti partiolaiset tervetulleiksi Kotkaan uudelleen. Lue koko uutinen:

