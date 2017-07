Uutinen

Kymen Sanomat: Coronan perhe tuli ensimmäistä kertaa Kotkaan — Minne kannattaa mennä? Luksusristeilijat m/s Costa Mediterranea ja m/s AIDAmar toivat Mussalon satamaan tuhansia risteilijävieraita tänään aamulla. Satamassa odottivat linja-autot, jotka veivät matkailijoita Kotkan keskustaan, pääkaupunkiseudulle sekä erilaisille retkille. Päästyään ulos laivasta monen risteilijän huulilla oli sama kysymys, minne kannattaa mennä, mitä täällä on nähtävää? Samaa pohtii myös Marian Corona, joka saapui perheineen Kotkaan Tukholmasta Costa Mediterranen kyydissä. Coronat ovat kotoisin Espanjan Pamplonasta. — Lähdimme Tukholmasta risteilylle lauantaina. Alus on valtava ja siellä on aktiviteetteja aamuyhdeksästä keskiyöhön. Erityisesti lapsille on paljon kaikkea, Corona kertoo. Perhe aikoo suunnata päiväksi Kotkan keskustaan. Lue koko uutinen:

