Kymen Sanomat: The Tall Ships Races alusesittely: TS Royalist seilaa perinteiden viitoittamana Vuonna 2014 valmistunut brittiläinen TS Royalist vierailee ensimmäisen kerran Kotkassa Tall Ships Races -purjehdustapahtumassa. Royalist on nimetty edeltäjänsä, vuosina 1971—2014, käytössä olleen laivan mukaan. TS Royalist on kaksimastoinen priki, joka rakennettiin Espanjassa Astilleros Gondanin telakalla. Laiva on koulutuskäytössä, ja sillä on kymmenen pysyvää miehistön jäsentä ja 24 harjoittelijaa. Laiva on brittiläisen Krimin sodan aikana perustetun isobritannialaisen Sea Cadets -yhdistyksen lippulaiva. Yhdistyksen tarkoitus on tutustuttaa nuoria merenkäynnin saloihin. Laiva on rakennettu suurten ja nopeiden purjeveneiden esikuvan mukaan tehokkaamman tilankäytön ja monikäyttöisyyden takaamiseksi. TS Royalist on myös edeltäjäänsä helpompi ohjata sekä ympäristöystävällisempi ja siksi se on myös erinomainen laiva koulutuskäyttöön. Kymen Sanomat esittelee sarjassa kymmenkunta kiinnostavaa Tall Ships Races -tapahtumaan tulevaa alusta. Lue koko uutinen:

