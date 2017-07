Uutinen

Kymen Sanomat: Tenoritähti laulaa Kosovoa maailmankartalle, Rame Lahaj on Rigoletton kreivi Savonlinnassa ja syksyllä Helsingissä Meidän perheemme on onnekas: ketään ei tapettu. Rame Lahaj katsoo vakavasti hymyillen silmiin. Hänen tiensä kansainväliseksi tenoriksi ei ole tavanomainen. — Me jouduimme lähtemään kotoa koko perhe, pakolaisiksi. Muistan hyvin korkea vuoret, jotka piti ylittää. — Kun vihdoin pääsimme takaisin, oli talomme tuhottu. Koko omaisuutemme oli mennyt, mutta ei siitä kukaan välittänyt. Olimme kaikki elossa, ja saatoimme aloittaa alusta. Ystäviämme oli tapettu, samoin suuri osa serkkuni perheestä. Rame Lahaj on Kosovon albaani ja nuoren maansa ensimmäinen kansainvälinen oopperatähti. Hän haluaa laulaa Kosovon maailmankartalle. Tänään hän debytoi Savonlinnan oopperajuhlilla Verdin Rigolettossa Mantovan kreivi, naistenviettelijä, joka laulaa kuuluisan La donna é mobile -aarian. Sama rooli on edessä syksyllä Suomen Kansallisoopperassa. — Nuoren, pienen maan on tärkeä osoittaa, että mekin pystymme nousemaan kansainväliselle huipulle, kertoo Lahaj. — Minulla ei ole musiikkitaustaa. Aloitin laulamisen 21-vuotiaana, liian myöhään, mutta halusin päästä pitkälle. Kun on kokenut kovia, ei opiskelu tai työnteko tunnu raskaalta, haluaa saavuttaa unelmansa. Nyt elän unelmaani todeksi. Lahaj ura lähti liikkee vauhdilla vuodesta 2011 lähtien. Nyt hän tekee kansainvälistä uraa. Hän laulaa Savonlinnan oopperajuhlilla Mantovan kreivin osaa, ja sama osa on vuorossa myös Kansallisoopperassa ensi vuonna. — Kun on kokenut elämässä ikäviäkin asioita, ovat myös tulkinnan syvempiä. Kaikki, mitä kokee, näkyy laulussa, sanoo Rame Lahaj. Lue lisää aiheesta maanantain lehdestä. Lue koko uutinen:

