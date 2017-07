Uutinen

Kymen Sanomat: Tekninen johtaja Hannele Tolonen: Tallinnankadun pyöräilyoloihin ei ole tulossa muutoksia Pyöräilijät ovat huolissaan, Tallinnankadun turvallisuudesta Kotkansaarella. — Pyytäisin teitä selvittämää,n mitä Kotkan kaupunki aikoo tehdä Tallinnankadun turvavallisuuden parentamiseksi. Meille pyöräilijöille se on erittäin vaarallinen etenkin näin kesällä, kun autoja on pysäköity vesipuiston kohdalla molemmin puolin tietä ja autoja kulkee molempiin suuntiin, kerrottiin toimitukseen lähetetyssä viestissä. Kotkan kaupungin tekninen johtaja Hannele Tolonen kertoo, että ongelma on tiedossa, mutta muutoksia tilanteeseen ei ole tulossa. — Tallinnankatu ei noussut esiin vuonna 2016 laaditussa Kotkan liikenneturvallisuussuunnitelmassa. Tallinnankadun ja Tammikadun risteys on onnettomuuksien osalta pahin kohta. Liikenneturvallisuussuunnitelmassa ei esitetty toimenpiteitä Tallinnankadulle, kertoo Tolonen. Vuonna 2009 hyväksytyssä Kotkan tie- ja katuverkkosuunnitelmassa 2030 kevyen liikenteen toimenpideohjelmassa Tallinnankadun kevyen liikenteen väylä on toisessa kiireellisyysluokassa. — Luokkia on kolme. Ensimmäisen eli kiireellisemmän luokan kohteistakin on vielä kuusi toteuttamatta. Parhaillaan nähtävillä olevassa Kotkansaaren osayleiskaavaluonnoksen liikennesuunnitelmassa Tallinnankatu on osoitettu paikalliseksi kokoojakaduksi, jolla pyöräily on osoitettu ajoradalle eli erillistä pyörätietä ei siksi rakennettaisi. — Luonnos on nähtävillä 1. elokuuta asti ja siitä voi antaa mielipiteitä lähettämällä ne kirjaamoon. Luonnosta voi kommentoida myös netin kautta kaupungin kaavoituksen nettisivuilla. Ihan nopeasti ei Tallinnankadun pyöräilyolosuhteisiin näillä näkymin ole tulossa muutoksia, toteaa Tolonen. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/07/09/Tekninen%20johtaja%20Hannele%20Tolonen%3A%20Tallinnankadun%20py%C3%B6r%C3%A4ilyoloihin%20ei%20ole%20tulossa%20muutoksia/2017322442471/4