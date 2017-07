Uutinen

Kymen Sanomat: Piirivartija on tuttu näky kaupungin kaupoissa ja virastoissa Securitaksella on Kotkassa satoja valvottavia kohteita. Yksityisasuntoja, kauppakeskuksia ja terveysasemia. Ja kaikkea siltä väliltä. Henkilöstöä on noin 70, osa työskentelee paikallisvartijoina kohteissa, joissa tarvitaan jatkuvaa valvontaa. Näitä ovat esimerkiksi Pasaati ja sataman portit. Loput ovat piirivartijoita. Yksi heistä on Sami Nöjd, joka työskentelee myös palveluesimiehenä. Yhden työpäivän hän ehtii kiertää useita kauppoja, virastoja ja terveysasemia. Vastaan voi tulla mitä vaan. — Kahdesti on osoitettu aseella, kylkiluu on murtunut, on tönitty ja lyöty. Hyviäkin puolia on. Kun auttaa ihmisiä, tuntee olevansa oikeassa ammatissa, Nöjd tuumii. Tehtävillä autetaan, jos tilanne on äitynyt ikäväksi. Sitäkin tärkeämpää on kuitenkin ennaltaehkäisy. Kun näytään ja ollaan paikalla, saattavat pahantekijät harkita aikeitaan kahdesti. Lue lisää päivän Kymen Sanomista Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/07/09/Piirivartija%20on%20tuttu%20n%C3%A4ky%20kaupungin%20kaupoissa%20ja%20virastoissa/2017322412255/4