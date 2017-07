Uutinen

Kymen Sanomat: Metsolassa matonpesussa ei ole turhia vippaskonsteja Sunnuntain keskipäivän aurinko porotti jo kuumasti Metsolan matonpesurantaan. Rantapuiden lehvistö antoi edes vähän varjoa pesupaikan ympärille kerääntyneelle matonpesijäjoukolle. Metsolan väki ei tiedä matonpesuun mitään vippaskonsteja. Matonpesu vaatii heidän mielestään vain mäntysuopaa, harjan ja kärsivällisyyttä. Mäntysuopa oli vakiovaruste lähes kaikilla pesijöillä. Ja Havin mäntysuopa on parasta matonpesuun. Poikkeuskin löytyi. Outi ja Tauno Kontiokorpi olivat ottaneet mukaansa kotkalaisen matonpesutiivisteen. Euca-pesua oli löytynyt Karhulan torin liepeillä olleesta kaupasta. – Tämä on hyvä aine matonpesuun. Eucalyptus antaa hyvän tuoksun mattoihin, kertoi Outi Kontiokorpi. – Mutta joulumatot kyllä pestään aina mäntysuovalla. Metsolan matonpesupaikalla ison plussan ansaitsee Kontiokorpien mielestä mankeli. – Mankeli vie maton kuivatuksesta päivän verran pois, arvioi Tauno Kontiokorpi. Kun matto on parasta kuivattaa tuulessa ja auringossa, on yhdellä päivällä Outi Kontiokorven mielestä jo iso merkitys. – Matot eivät saa olla liian pitkään auringossa, jotta värit eivät haalistu. Lue koko uutinen:

